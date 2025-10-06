Рубль, вероятно, проведет большую часть недели ниже 11,6 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"

Валютная пара юань/рубль, вероятно, проведет большую часть текущей недели ниже уровня в 11,6 рубля за юань, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

При этом к концу недели, после завершения длинных китайских выходных, курс пары должен уйти выше указанной отметки, говорится в их комментарии.

Котировки нефти марки Brent в целом могут двигаться вблизи $64,5-66,5 за баррель в ближайшее время, прогнозируют эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.