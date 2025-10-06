Нисходящее движение в ОФЗ, вероятно, сможет прервать лишь заседание ЦБ РФ в октябре - ПСБ

Нисходящее движение в рублевых гособлигациях, вероятно, сможет прервать лишь опорное заседание Банка России 24 октября 2025 года, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича.

Рынок ОФЗ продолжает испытывать на себе совокупность негативных факторов, констатирует эксперт: переоценка ожиданий по снижению ключевой ставки, увеличение программы заимствований Минфина и повышенные геополитические риски.

По итогам прошлой недели индекс RGBI потерял еще 1,4 пункта, достигнув 114,4 пункта - минимума с конца июня.

Грицкевич отмечает, что в долгосрочной перспективе (год-полтора) идея в длинных ОФЗ на плавном снижении ключевой ставки сохраняется, однако поддержать рынок в сложившейся ситуации, вероятно, сможет лишь грядущее опорное заседание ЦБ (24 октября) при условии сохранения цикла ослабления денежно-кредитной политики и подтверждения прогноза по среднему значению ставки на следующий год.

"Рекомендуем сохранять сформированные позиции в облигациях с фиксированной ставкой, однако при новых инвестициях рекомендуем смотреть в сторону флоатеров и/или фондов денежного рынка", - пишет он в материале ПСБ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.