Рост промпроизводства в РФ в августе замедлился до 0,5%
Рост промпроизводства в РФ в августе составил 0,5% после повышения до 0,7% в июле, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались ниже ожиданий экономистов, которые оценивали августовский рост на уровне 1%
 
Регионы смогут учреждать ипотечные МФО для расширения доступности жилья
С 22 октября на финансовом рынке начнут действовать ипотечные микрокредитные компании (МКК), сообщил ЦБ. Они создаются в соответствии с законом, подписанным президентом в июле, для реализации государственных программ по расширению доступности жилья...
 
ФАС спорит с бизнесом о конкуренции в сфере интеллектуальной собственности
Бизнес опасается проектируемых Федеральной антимонопольной службой (ФАС) мер, которые лишат правообладателей иммунитета от обвинений в монополизации рынков в сфере интеллектуальной собственности, следует из письма четырех главных деловых ассоциаций...
 
Банки "партизанят" в "App Store"
Банки все активнее осваивают "партизанскую" тактику вывода своих приложений в App Store, маскируя их в том числе под приложения со сторонними названиями или вовсе под онлайн-игры. Несмотря на то что продержаться им там удается не больше суток, за...
 
06 октября 2025 года 11:25

Нисходящее движение в ОФЗ, вероятно, сможет прервать лишь заседание ЦБ РФ в октябре - ПСБ

Нисходящее движение в рублевых гособлигациях, вероятно, сможет прервать лишь опорное заседание Банка России 24 октября 2025 года, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича.

Рынок ОФЗ продолжает испытывать на себе совокупность негативных факторов, констатирует эксперт: переоценка ожиданий по снижению ключевой ставки, увеличение программы заимствований Минфина и повышенные геополитические риски.

По итогам прошлой недели индекс RGBI потерял еще 1,4 пункта, достигнув 114,4 пункта - минимума с конца июня.

Грицкевич отмечает, что в долгосрочной перспективе (год-полтора) идея в длинных ОФЗ на плавном снижении ключевой ставки сохраняется, однако поддержать рынок в сложившейся ситуации, вероятно, сможет лишь грядущее опорное заседание ЦБ (24 октября) при условии сохранения цикла ослабления денежно-кредитной политики и подтверждения прогноза по среднему значению ставки на следующий год.

"Рекомендуем сохранять сформированные позиции в облигациях с фиксированной ставкой, однако при новых инвестициях рекомендуем смотреть в сторону флоатеров и/или фондов денежного рынка", - пишет он в материале ПСБ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
06 октября 2025 года 19:23
Рынок акций РФ начал неделю с роста к 2650п по индексу МосБиржи за счет закрытия шортов
Москва. 6 октября. Рынок акций РФ начал неделю с коррекционного роста за счет закрытия игроками коротких позиций после затяжного падения на фоне геополитической неопределенности, ожиданий введения ЕС нового пакета антироссийских санкций и опасений возможной паузы в смягчении монетарной политики ЦБ РФ; фактором поддержки выступила подросшая нефть (фьючерс на Brent поднялся к $65,5 за баррель) на новостях от ОПЕК+ по ноябрьским квотам на добычу. Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля отскочил в район 2650 пунктов после локального отката днем ниже 2580 пунктов (минимум с конца декабря 2024 года).
06 октября 2025 года 19:15
Рубль к вечеру в понедельник отыграл дневные потери и сумел немного повыситься в паре с юанем
Москва. 6 октября. Китайский юань растерял весь дневной рост и слегка опустился на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль отыграл дневные потери и немного подрос на фоне сниженной активности рынка из-за "Золотой недели" каникул в Китае, а также благодаря дорожающей нефти.
06 октября 2025 года 19:07
"Финам" повысил прогнозную цену акций Global X Video Games & Esports ETF до $36,2
"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Global X Video Games & Esports ETF с $25,9 до $36,2 за штуку, что предполагает потенциал роста 7,4% от текущего уровня, рекомендация - "держать", сообщается в материале аналитика Магомеда Магомедова. Бумаги эмитента с начала 2025 года демонстрируют...
06 октября 2025 года 18:31
Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций Займера на уровне 170 руб
Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций МФК "Займер" на уровне 170 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале ведущего аналитика Натальи Мильчаковой. Внеочередное общее собрание акционеров компании утвердило промежуточные дивиденды по итогам второго квартала и...
06 октября 2025 года 17:55
"Финам" рекомендует покупать акции Roundhill Sports Betting & iGaming ETF с прогнозной ценой $29,6
"Финам" рекомендует покупать акции Roundhill Sports Betting & iGaming ETF с прогнозной стоимостью на уровне $29,6 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 25,5%, сообщается в материале аналитика Магомеда Магомедова. "Бумаги предоставляют уникальную экспозицию на сектор...
06 октября 2025 года 17:22
"Газпромбанк Инвестиции" сдержанно оценивает акции Самолета
азпромбанк Инвестиции" в настоящее время сдержанно оценивает перспективы цены акций ГК "Самолет", сообщается в комментарии аналитиков сервиса. Российский девелопер раскрыл операционные результаты за девять месяцев и подтвердил план продаж на 2025 год (не ниже уровня 2024 года). Компания...
06 октября 2025 года 16:53
Перспективы российских акций в 4К25 выглядят весьма слабо - "Т-Инвестиции"
Перспективы российских акций в четвертом квартале текущего года выглядят весьма слабо, при этом на более длинном горизонте они остаются интересными, считает старший аналитик брокера "Т-Инвестиции" Александр Потехин. "Снижение фондовых индексов в сентябре и начале октября - это, в первую очередь,...
06 октября 2025 года 16:10
S&P; 500, вероятно, будет колебаться в диапазоне 6690-6760п в понедельник - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, вероятно, будет колебаться в диапазоне 6690-6760 пунктов на торгах в понедельник, баланс рисков оценивается как нейтральный при умеренной волатильности, считает младший аналитик Freedom Finance Global Жанайдар Зулпайдар. "S&P 500 на прошлой неделе обновил исторический максимум....
06 октября 2025 года 15:37
"Финам" повысил прогнозную цену акций iShares Silver Trust до $48
"Финам" повысил прогнозную стоимость акций iShares Silver Trust до $48 за штуку, что предполагает потенциал роста около 12,9% от текущего уровня, рекомендация - "держать", сообщается в материале аналитика Николая Дудченко. Данные бумаги - простой и удобный способ вложения в актив, максимально...
06 октября 2025 года 15:26
Рубль днем дешевеет в паре с юанем в рамках коррекции после роста в предыдущие сессии
Москва. 6 октября. Китайский юань растет на Московской бирже днем в понедельник. Рубль снижается в рамках коррекции после укрепления на прошлой неделе на фоне "Золотой недели" каникул в Китае.
06 октября 2025 года 14:53
Явных причин для укрепления рубля в настоящее время нет - Райффайзенбанк
Явных причин для укрепления рубля в настоящее время по-прежнему нет, считают аналитики Райффайзенбанка. "Текущая динамика продаж валюты мало что изменит для курса рубля, а он пока, по нашим оценкам, остается избыточно крепким. Впрочем, в последние несколько месяцев российская валюта (пусть и с...
06 октября 2025 года 14:24
"Финам" понизил рейтинг акций Qualcomm до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций Qualcomm Inc. с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость $178,4 за штуку, что предполагает потенциал роста 5,6% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова. "Несмотря на рост котировок на 39,7% от...
06 октября 2025 года 13:53
"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Группы Позитив с целью 931,7 руб
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции "Группы Позитив" с целью 931,7 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,48%, стоп-приказ: 1117,1 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эмитент - российский...
06 октября 2025 года 13:10
Путь цене на золото к $4000/унц. в целом открыт - "Финам"
Путь котировкам золота к уровню $4000 за тройскую унцию в целом открыт, считает аналитик "Финама" Николай Дудченко. "Мы видим, что в настоящее время, несмотря на определенное продвижение в попытках урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, цена на золото не очень-то сильно отреагировала. Все же...
06 октября 2025 года 12:29
Акции Роснефти, Полюса и Сбербанка будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс
Акции ПАО "Роснефть", ПАО "Полюс" и Сбербанка будут интересны на текущей неделе, полагает эксперт БКС Экспресс Василий Буянов. Бумаги "Роснефти" не смогли избежать общерыночной просадки и за последний месяц вместе с индексом Мосбиржи скорректировались на 11% практически без остановок, констатирует...
