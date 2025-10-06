.
Мнения аналитиков
Рост промпроизводства в РФ в августе замедлился до 0,5%
Рост промпроизводства в РФ в августе составил 0,5% после повышения до 0,7% в июле, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались ниже ожиданий экономистов, которые оценивали августовский рост на уровне 1%
 
Регионы смогут учреждать ипотечные МФО для расширения доступности жилья
С 22 октября на финансовом рынке начнут действовать ипотечные микрокредитные компании (МКК), сообщил ЦБ. Они создаются в соответствии с законом, подписанным президентом в июле, для реализации государственных программ по расширению доступности жилья...
 
ФАС спорит с бизнесом о конкуренции в сфере интеллектуальной собственности
Бизнес опасается проектируемых Федеральной антимонопольной службой (ФАС) мер, которые лишат правообладателей иммунитета от обвинений в монополизации рынков в сфере интеллектуальной собственности, следует из письма четырех главных деловых ассоциаций...
 
Банки "партизанят" в "App Store"
Банки все активнее осваивают "партизанскую" тактику вывода своих приложений в App Store, маскируя их в том числе под приложения со сторонними названиями или вовсе под онлайн-игры. Несмотря на то что продержаться им там удается не больше суток, за...
 
06 октября 2025 года 09:50

Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 6 октября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющихся геополитических и санкционных рисков, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

ЕС в рамках готовящегося 19-го пакета санкций против РФ собирается пополнить санкционные списки еще 120 танкерами, сообщил портал EUobserver со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении документы. "Согласно служебным документам, попавшим к EUobserver, ЕС в рамках 19-го пакета санкций внесет в "черные списки" еще 120 танкеров российского "теневого флота", что доведет количество подсанкционных кораблей до 568 единиц", - информирует портал. Санкции предусматривают запрет на заход данных судов в порты ЕС и запрет фирмам ЕС на предоставление им услуг, таких как страхование и заправка топливом и моторными маслами.

Президент РФ Владимир Путин заявил в интервью в программе "Москва. Кремль. Путин", что возможные поставки США "Томагавков" Украине могут привести к разрушению наметившейся позитивной тенденции в двусторонних российско-американских отношениях.

Тем временем, президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что считает хорошей идеей приложение президента РФ Владимира Путина о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). "Для меня это звучит как хорошая идея", - приводят слова Трампа американские журналисты.

22 сентября Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ напомнил о том, что срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2026 года. В этой связи он заявил, что для того, чтобы не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений и обеспечить приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности, "Россия готова (...) продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по договору по СНВ".

Путин подчеркнул, что "мера станет жизнеспособной только при том условии, что США будут действовать аналогичным образом и не предпримут шагов, подрывающих или нарушающих существующее отношение потенциалов сдерживания".

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу без единой динамики на фоне продолжавшейся третий день приостановки работы правительства США (шатдаун). Dow Jones обновил исторический максимум, S&P 500 практически не изменился, тогда как Nasdaq Composite снизился. Шатдаун привел к тому, что критически важные статистические данные, которые Федеральная резервная система использует для оценки экономической ситуации, не публикуются. В том числе в пятницу не вышел важный отчет о состоянии рынка труда страны в сентябре.

При этом неправительственные организации продолжают предоставлять отчеты. Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в сентябре снизился до 50 пунктов по сравнению с 52 пунктами месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками в пятницу. Аналитики в среднем прогнозировали менее значительное падение

Японский фондовый индекс Nikkei 225 обновил рекордный максимум на торгах в понедельник после победы бывшего министра внутренних дел Японии Санаэ Такаити на выборах главы правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП). Nikkei 225 прибавляет 5% в ходе торгов. Победа на выборах главы ЛДП с большой вероятностью обеспечивает Такаити пост премьер-министра Японии, учитывая сильные позиции партии в нижней палате парламента. Она станет первой женщиной на посту японского премьера.

В то же время рынки Гонконга и Австралии снижаются в понедельник, а биржи Китая и Южной Кореи закрыты в связи с праздниками. Гонконгский фондовый индекс Hang Seng теряет 0,7% на фоне низкой активности торгов в связи с праздниками в Китае. Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,1%.

В свою очередь мировые цены на нефть повышаются в понедельник на решении ОПЕК+ о менее существенном, чем ожидали на рынке, увеличении добычи. Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $65,23за баррель, что на 1,08% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты выросли в цене на 0,7%, до $64,53 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,12%, до $61,56 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на 0,7%, до $60,88 за баррель.

Восемь стран ОПЕК+ накануне договорились об увеличении квот по добыче в ноябре на 137 тыс. баррелей в сутки. Это решение оказало поддержку рынку нефти, где опасались более масштабного восстановления квот после сообщений СМИ о том, что в ОПЕК+ могут рассмотреть вариант ускоренного выхода из добровольных ограничений и перейти к наращиванию добычи по 500 тыс. б/с в течение трех месяцев.

Аналитики ANZ отмечают, что увеличение добычи на 137 тыс. б/с может быть вполне уместным на фоне возможных перебоев в поставках из-за ужесточения санкций США и Европы против России и Ирана. Между тем эксперты по-прежнему ожидают избытка предложения на рынке в конце года, который будет сдерживать рост цен в краткосрочной перспективе.

Негативным фактором для нефтяного рынка остается ситуация в США, где Конгресс не приблизился к урегулированию разногласий по вопросу о финансировании федеральных ведомств. Приостановка работы правительства омрачает перспективы американской экономики и, как следствие, спроса на энергоносители в крупнейшей экономике мира.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу снизилась в 1,2 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 14,145 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 10,955 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно позитивную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 3 октября вырос на 0,12% и составил 116,8 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,15%, поднявшись до 1156,6 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Автодор-003Р-02" (+0,72%), "Почта России БО-002P-02" (+0,66%), "РЖД-001P-20R" (+0,41%) и "Газпромбанк-001Р-21Р" (+0,4%), а в лидерах снижения - облигации "Почта России БО-002P-03" (-0,95%), "ГТЛК-001Р-08" (-0,62%) и "Газпромбанк-001Р-17Р" (-0,52%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Профессиональная коллекторская организация "Бустер" 9 октября планирует начать размещение выпуска 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей. Предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны, ориентир ставки - 24,5% годовых, что соответствует доходности к погашению 27,46% годовых. Также предусмотрен сall-опцион через 2 года. Установлена амортизационная структура погашения - по 10% от номинальной стоимости бондов планирует гасить в даты окончания 12-го, 18-го, 24-го и 30-го купонов. Техразмещение запланировано на 9 октября. Выпуск доступен для приобретения квалифицированным инвесторам.

ООО "Мосрегионлифт" допустило технический дефолт по выплате 28-го купона 4-летних облигаций серии БО-02 объемом 200 млн рублей. Размер неисполненных обязательств - 2 млн 506 тыс. рублей. Эмитент ранее уже допустил техдефолт по выплате части номинальной стоимости (5%) облигаций серии БО-01 на сумму 10 млн рублей, однако вышел из техдефолта, полностью исполнив свои обязательства. Компания разместила выпуск 4-летних облигаций серии БО-02 объемом 200 млн рублей в июне 2023 года по ставке ежемесячного купона 15,25% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 29-48 купонов планировалось гасить по 5% от номинала. Предусмотрена также возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 13-го, 25-го и 38-го купонов.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
06 октября 2025 года 19:23
Рынок акций РФ начал неделю с роста к 2650п по индексу МосБиржи за счет закрытия шортов
Москва. 6 октября. Рынок акций РФ начал неделю с коррекционного роста за счет закрытия игроками коротких позиций после затяжного падения на фоне геополитической неопределенности, ожиданий введения ЕС нового пакета антироссийских санкций и опасений возможной паузы в смягчении монетарной политики ЦБ РФ; фактором поддержки выступила подросшая нефть (фьючерс на Brent поднялся к $65,5 за баррель) на новостях от ОПЕК+ по ноябрьским квотам на добычу. Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля отскочил в район 2650 пунктов после локального отката днем ниже 2580 пунктов (минимум с конца декабря 2024 года).    читать дальше
06 октября 2025 года 19:15
Рубль к вечеру в понедельник отыграл дневные потери и сумел немного повыситься в паре с юанем
Москва. 6 октября. Китайский юань растерял весь дневной рост и слегка опустился на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль отыграл дневные потери и немного подрос на фоне сниженной активности рынка из-за "Золотой недели" каникул в Китае, а также благодаря дорожающей нефти.    читать дальше
06 октября 2025 года 19:07
"Финам" повысил прогнозную цену акций Global X Video Games & Esports ETF до $36,2
"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Global X Video Games & Esports ETF с $25,9 до $36,2 за штуку, что предполагает потенциал роста 7,4% от текущего уровня, рекомендация - "держать", сообщается в материале аналитика Магомеда Магомедова. Бумаги эмитента с начала 2025 года демонстрируют...    читать дальше
06 октября 2025 года 18:31
Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций Займера на уровне 170 руб
Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций МФК "Займер" на уровне 170 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале ведущего аналитика Натальи Мильчаковой. Внеочередное общее собрание акционеров компании утвердило промежуточные дивиденды по итогам второго квартала и...    читать дальше
06 октября 2025 года 17:55
"Финам" рекомендует покупать акции Roundhill Sports Betting & iGaming ETF с прогнозной ценой $29,6
"Финам" рекомендует покупать акции Roundhill Sports Betting & iGaming ETF с прогнозной стоимостью на уровне $29,6 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 25,5%, сообщается в материале аналитика Магомеда Магомедова. "Бумаги предоставляют уникальную экспозицию на сектор...    читать дальше
06 октября 2025 года 17:22
"Газпромбанк Инвестиции" сдержанно оценивает акции Самолета
азпромбанк Инвестиции" в настоящее время сдержанно оценивает перспективы цены акций ГК "Самолет", сообщается в комментарии аналитиков сервиса. Российский девелопер раскрыл операционные результаты за девять месяцев и подтвердил план продаж на 2025 год (не ниже уровня 2024 года). Компания...    читать дальше
06 октября 2025 года 16:53
Перспективы российских акций в 4К25 выглядят весьма слабо - "Т-Инвестиции"
Перспективы российских акций в четвертом квартале текущего года выглядят весьма слабо, при этом на более длинном горизонте они остаются интересными, считает старший аналитик брокера "Т-Инвестиции" Александр Потехин. "Снижение фондовых индексов в сентябре и начале октября - это, в первую очередь,...    читать дальше
06 октября 2025 года 16:10
S&P; 500, вероятно, будет колебаться в диапазоне 6690-6760п в понедельник - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, вероятно, будет колебаться в диапазоне 6690-6760 пунктов на торгах в понедельник, баланс рисков оценивается как нейтральный при умеренной волатильности, считает младший аналитик Freedom Finance Global Жанайдар Зулпайдар. "S&P 500 на прошлой неделе обновил исторический максимум....    читать дальше
06 октября 2025 года 15:37
"Финам" повысил прогнозную цену акций iShares Silver Trust до $48
"Финам" повысил прогнозную стоимость акций iShares Silver Trust до $48 за штуку, что предполагает потенциал роста около 12,9% от текущего уровня, рекомендация - "держать", сообщается в материале аналитика Николая Дудченко. Данные бумаги - простой и удобный способ вложения в актив, максимально...    читать дальше
06 октября 2025 года 15:26
Рубль днем дешевеет в паре с юанем в рамках коррекции после роста в предыдущие сессии
Москва. 6 октября. Китайский юань растет на Московской бирже днем в понедельник. Рубль снижается в рамках коррекции после укрепления на прошлой неделе на фоне "Золотой недели" каникул в Китае.    читать дальше
06 октября 2025 года 14:53
Явных причин для укрепления рубля в настоящее время нет - Райффайзенбанк
Явных причин для укрепления рубля в настоящее время по-прежнему нет, считают аналитики Райффайзенбанка. "Текущая динамика продаж валюты мало что изменит для курса рубля, а он пока, по нашим оценкам, остается избыточно крепким. Впрочем, в последние несколько месяцев российская валюта (пусть и с...    читать дальше
06 октября 2025 года 14:24
"Финам" понизил рейтинг акций Qualcomm до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций Qualcomm Inc. с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость $178,4 за штуку, что предполагает потенциал роста 5,6% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова. "Несмотря на рост котировок на 39,7% от...    читать дальше
06 октября 2025 года 13:53
"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Группы Позитив с целью 931,7 руб
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции "Группы Позитив" с целью 931,7 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,48%, стоп-приказ: 1117,1 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эмитент - российский...    читать дальше
06 октября 2025 года 13:10
Путь цене на золото к $4000/унц. в целом открыт - "Финам"
Путь котировкам золота к уровню $4000 за тройскую унцию в целом открыт, считает аналитик "Финама" Николай Дудченко. "Мы видим, что в настоящее время, несмотря на определенное продвижение в попытках урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, цена на золото не очень-то сильно отреагировала. Все же...    читать дальше
06 октября 2025 года 12:29
Акции Роснефти, Полюса и Сбербанка будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс
Акции ПАО "Роснефть", ПАО "Полюс" и Сбербанка будут интересны на текущей неделе, полагает эксперт БКС Экспресс Василий Буянов. Бумаги "Роснефти" не смогли избежать общерыночной просадки и за последний месяц вместе с индексом Мосбиржи скорректировались на 11% практически без остановок, констатирует...    читать дальше
