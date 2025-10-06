Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 6 октября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющихся геополитических и санкционных рисков, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

ЕС в рамках готовящегося 19-го пакета санкций против РФ собирается пополнить санкционные списки еще 120 танкерами, сообщил портал EUobserver со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении документы. "Согласно служебным документам, попавшим к EUobserver, ЕС в рамках 19-го пакета санкций внесет в "черные списки" еще 120 танкеров российского "теневого флота", что доведет количество подсанкционных кораблей до 568 единиц", - информирует портал. Санкции предусматривают запрет на заход данных судов в порты ЕС и запрет фирмам ЕС на предоставление им услуг, таких как страхование и заправка топливом и моторными маслами.

Президент РФ Владимир Путин заявил в интервью в программе "Москва. Кремль. Путин", что возможные поставки США "Томагавков" Украине могут привести к разрушению наметившейся позитивной тенденции в двусторонних российско-американских отношениях.

Тем временем, президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что считает хорошей идеей приложение президента РФ Владимира Путина о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). "Для меня это звучит как хорошая идея", - приводят слова Трампа американские журналисты.

22 сентября Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ напомнил о том, что срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2026 года. В этой связи он заявил, что для того, чтобы не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений и обеспечить приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности, "Россия готова (...) продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по договору по СНВ".

Путин подчеркнул, что "мера станет жизнеспособной только при том условии, что США будут действовать аналогичным образом и не предпримут шагов, подрывающих или нарушающих существующее отношение потенциалов сдерживания".

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу без единой динамики на фоне продолжавшейся третий день приостановки работы правительства США (шатдаун). Dow Jones обновил исторический максимум, S&P 500 практически не изменился, тогда как Nasdaq Composite снизился. Шатдаун привел к тому, что критически важные статистические данные, которые Федеральная резервная система использует для оценки экономической ситуации, не публикуются. В том числе в пятницу не вышел важный отчет о состоянии рынка труда страны в сентябре.

При этом неправительственные организации продолжают предоставлять отчеты. Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в сентябре снизился до 50 пунктов по сравнению с 52 пунктами месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками в пятницу. Аналитики в среднем прогнозировали менее значительное падение

Японский фондовый индекс Nikkei 225 обновил рекордный максимум на торгах в понедельник после победы бывшего министра внутренних дел Японии Санаэ Такаити на выборах главы правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП). Nikkei 225 прибавляет 5% в ходе торгов. Победа на выборах главы ЛДП с большой вероятностью обеспечивает Такаити пост премьер-министра Японии, учитывая сильные позиции партии в нижней палате парламента. Она станет первой женщиной на посту японского премьера.

В то же время рынки Гонконга и Австралии снижаются в понедельник, а биржи Китая и Южной Кореи закрыты в связи с праздниками. Гонконгский фондовый индекс Hang Seng теряет 0,7% на фоне низкой активности торгов в связи с праздниками в Китае. Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,1%.

В свою очередь мировые цены на нефть повышаются в понедельник на решении ОПЕК+ о менее существенном, чем ожидали на рынке, увеличении добычи. Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $65,23за баррель, что на 1,08% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты выросли в цене на 0,7%, до $64,53 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,12%, до $61,56 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на 0,7%, до $60,88 за баррель.

Восемь стран ОПЕК+ накануне договорились об увеличении квот по добыче в ноябре на 137 тыс. баррелей в сутки. Это решение оказало поддержку рынку нефти, где опасались более масштабного восстановления квот после сообщений СМИ о том, что в ОПЕК+ могут рассмотреть вариант ускоренного выхода из добровольных ограничений и перейти к наращиванию добычи по 500 тыс. б/с в течение трех месяцев.

Аналитики ANZ отмечают, что увеличение добычи на 137 тыс. б/с может быть вполне уместным на фоне возможных перебоев в поставках из-за ужесточения санкций США и Европы против России и Ирана. Между тем эксперты по-прежнему ожидают избытка предложения на рынке в конце года, который будет сдерживать рост цен в краткосрочной перспективе.

Негативным фактором для нефтяного рынка остается ситуация в США, где Конгресс не приблизился к урегулированию разногласий по вопросу о финансировании федеральных ведомств. Приостановка работы правительства омрачает перспективы американской экономики и, как следствие, спроса на энергоносители в крупнейшей экономике мира.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу снизилась в 1,2 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 14,145 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 10,955 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно позитивную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 3 октября вырос на 0,12% и составил 116,8 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,15%, поднявшись до 1156,6 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Автодор-003Р-02" (+0,72%), "Почта России БО-002P-02" (+0,66%), "РЖД-001P-20R" (+0,41%) и "Газпромбанк-001Р-21Р" (+0,4%), а в лидерах снижения - облигации "Почта России БО-002P-03" (-0,95%), "ГТЛК-001Р-08" (-0,62%) и "Газпромбанк-001Р-17Р" (-0,52%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Профессиональная коллекторская организация "Бустер" 9 октября планирует начать размещение выпуска 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей. Предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны, ориентир ставки - 24,5% годовых, что соответствует доходности к погашению 27,46% годовых. Также предусмотрен сall-опцион через 2 года. Установлена амортизационная структура погашения - по 10% от номинальной стоимости бондов планирует гасить в даты окончания 12-го, 18-го, 24-го и 30-го купонов. Техразмещение запланировано на 9 октября. Выпуск доступен для приобретения квалифицированным инвесторам.

ООО "Мосрегионлифт" допустило технический дефолт по выплате 28-го купона 4-летних облигаций серии БО-02 объемом 200 млн рублей. Размер неисполненных обязательств - 2 млн 506 тыс. рублей. Эмитент ранее уже допустил техдефолт по выплате части номинальной стоимости (5%) облигаций серии БО-01 на сумму 10 млн рублей, однако вышел из техдефолта, полностью исполнив свои обязательства. Компания разместила выпуск 4-летних облигаций серии БО-02 объемом 200 млн рублей в июне 2023 года по ставке ежемесячного купона 15,25% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 29-48 купонов планировалось гасить по 5% от номинала. Предусмотрена также возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 13-го, 25-го и 38-го купонов.