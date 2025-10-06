Ключевые события понедельника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- розничные продажи еврозоны в августе;

- выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард;

- Сенат США проголосует по сделке финансирования правительства;

- банк "Санкт-Петербург" начинает выкуп акций;

- операционные результаты ГК "Самолет" за третий квартал и девять месяцев 2025 года;

- выходной день на биржах Китая.

