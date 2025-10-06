Индекс Мосбиржи, вероятно, вернется примерно к 2700п на текущей неделе - инвестбанк "Синара"

Индекс Мосбиржи, вероятно, вернется к уровню около 2700 пунктов на текущей неделе, считают аналитики инвестиционного банка "Синара".

"Распродажа акций выглядит избыточной, учитывая накопленную за год рублевую инфляцию и тот факт, что ниже 2500 пунктов индекс Мосбиржи торговался на опасениях ключевой ставки в 23-25% годовых и на пике геополитической эскалации в декабре, а при сопоставимом курсе USD/RUB и ставке ЦБ РФ и вовсе достигал 3500 пунктов летом 2024 года. Ожидаем увидеть возврат примерно к 2700 пунктам на текущей неделе по мере истощения навеса продавцов на столь низких уровнях", - пишут эксперты в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.