.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Индекс Мосбиржи, вероятно, вернется примерно к 2700п на текущей неделе - инвестбанк "Синара"
.
06 октября 2025 года 10:44
Индекс Мосбиржи, вероятно, вернется примерно к 2700п на текущей неделе - инвестбанк "Синара"
Индекс Мосбиржи, вероятно, вернется к уровню около 2700 пунктов на текущей неделе, считают аналитики инвестиционного банка "Синара". "Распродажа акций выглядит избыточной, учитывая накопленную за год рублевую инфляцию и тот факт, что ниже 2500 пунктов индекс Мосбиржи торговался на опасениях ключевой ставки в 23-25% годовых и на пике геополитической эскалации в декабре, а при сопоставимом курсе USD/RUB и ставке ЦБ РФ и вовсе достигал 3500 пунктов летом 2024 года. Ожидаем увидеть возврат примерно к 2700 пунктам на текущей неделе по мере истощения навеса продавцов на столь низких уровнях", - пишут эксперты в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
06 октября 2025 года 19:23
Москва. 6 октября. Рынок акций РФ начал неделю с коррекционного роста за счет закрытия игроками коротких позиций после затяжного падения на фоне геополитической неопределенности, ожиданий введения ЕС нового пакета антироссийских санкций и опасений возможной паузы в смягчении монетарной политики ЦБ РФ; фактором поддержки выступила подросшая нефть (фьючерс на Brent поднялся к $65,5 за баррель) на новостях от ОПЕК+ по ноябрьским квотам на добычу. Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля отскочил в район 2650 пунктов после локального отката днем ниже 2580 пунктов (минимум с конца декабря 2024 года). читать дальше
.06 октября 2025 года 19:15
Москва. 6 октября. Китайский юань растерял весь дневной рост и слегка опустился на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль отыграл дневные потери и немного подрос на фоне сниженной активности рынка из-за "Золотой недели" каникул в Китае, а также благодаря дорожающей нефти. читать дальше
.06 октября 2025 года 19:07
"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Global X Video Games & Esports ETF с $25,9 до $36,2 за штуку, что предполагает потенциал роста 7,4% от текущего уровня, рекомендация - "держать", сообщается в материале аналитика Магомеда Магомедова. Бумаги эмитента с начала 2025 года демонстрируют... читать дальше
.06 октября 2025 года 18:31
Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций МФК "Займер" на уровне 170 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале ведущего аналитика Натальи Мильчаковой. Внеочередное общее собрание акционеров компании утвердило промежуточные дивиденды по итогам второго квартала и... читать дальше
.06 октября 2025 года 17:55
"Финам" рекомендует покупать акции Roundhill Sports Betting & iGaming ETF с прогнозной стоимостью на уровне $29,6 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 25,5%, сообщается в материале аналитика Магомеда Магомедова. "Бумаги предоставляют уникальную экспозицию на сектор... читать дальше
.06 октября 2025 года 17:22
азпромбанк Инвестиции" в настоящее время сдержанно оценивает перспективы цены акций ГК "Самолет", сообщается в комментарии аналитиков сервиса. Российский девелопер раскрыл операционные результаты за девять месяцев и подтвердил план продаж на 2025 год (не ниже уровня 2024 года). Компания... читать дальше
.06 октября 2025 года 16:53
Перспективы российских акций в четвертом квартале текущего года выглядят весьма слабо, при этом на более длинном горизонте они остаются интересными, считает старший аналитик брокера "Т-Инвестиции" Александр Потехин. "Снижение фондовых индексов в сентябре и начале октября - это, в первую очередь,... читать дальше
.06 октября 2025 года 16:10
Индекс S&P 500, вероятно, будет колебаться в диапазоне 6690-6760 пунктов на торгах в понедельник, баланс рисков оценивается как нейтральный при умеренной волатильности, считает младший аналитик Freedom Finance Global Жанайдар Зулпайдар. "S&P 500 на прошлой неделе обновил исторический максимум.... читать дальше
.06 октября 2025 года 15:37
"Финам" повысил прогнозную стоимость акций iShares Silver Trust до $48 за штуку, что предполагает потенциал роста около 12,9% от текущего уровня, рекомендация - "держать", сообщается в материале аналитика Николая Дудченко. Данные бумаги - простой и удобный способ вложения в актив, максимально... читать дальше
.06 октября 2025 года 15:26
Москва. 6 октября. Китайский юань растет на Московской бирже днем в понедельник. Рубль снижается в рамках коррекции после укрепления на прошлой неделе на фоне "Золотой недели" каникул в Китае. читать дальше
.06 октября 2025 года 14:53
Явных причин для укрепления рубля в настоящее время по-прежнему нет, считают аналитики Райффайзенбанка. "Текущая динамика продаж валюты мало что изменит для курса рубля, а он пока, по нашим оценкам, остается избыточно крепким. Впрочем, в последние несколько месяцев российская валюта (пусть и с... читать дальше
.06 октября 2025 года 14:24
"Финам" понизил рейтинг акций Qualcomm Inc. с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость $178,4 за штуку, что предполагает потенциал роста 5,6% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова. "Несмотря на рост котировок на 39,7% от... читать дальше
.06 октября 2025 года 13:53
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции "Группы Позитив" с целью 931,7 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,48%, стоп-приказ: 1117,1 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эмитент - российский... читать дальше
.06 октября 2025 года 13:10
Путь котировкам золота к уровню $4000 за тройскую унцию в целом открыт, считает аналитик "Финама" Николай Дудченко. "Мы видим, что в настоящее время, несмотря на определенное продвижение в попытках урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, цена на золото не очень-то сильно отреагировала. Все же... читать дальше
.06 октября 2025 года 12:29
Акции ПАО "Роснефть", ПАО "Полюс" и Сбербанка будут интересны на текущей неделе, полагает эксперт БКС Экспресс Василий Буянов. Бумаги "Роснефти" не смогли избежать общерыночной просадки и за последний месяц вместе с индексом Мосбиржи скорректировались на 11% практически без остановок, констатирует... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.