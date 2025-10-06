Рубль может протестировать верхнюю границу диапазона 11,5-12 руб./юань в конце осени - ПСБ

Курс валютной пары юань/рубль может протестировать верхнюю границу диапазона 11,5-12 рублей за юань в конце осени текущего года, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов.

"По нашим оценкам, с фундаментальной точки зрения актуальным для юаня продолжает оставаться диапазон 11,5-12 рублей. В краткосрочной перспективе (вероятно, после завершения выходных в Китае) ожидаем возвращения стоимости китайской валюты в рамки данного коридора. К концу осени ждем попыток тестирования его верхней границы", - пишет аналитик в комментарии.

