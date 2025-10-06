Индекс Мосбиржи, возможно, будет торговаться в диапазоне 2550-2650п в понедельник - ПСБ

Индекс Мосбиржи, возможно, будет торговаться в диапазоне 2550-2650 пунктов в понедельник, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Рынок может предпринять попытку выхода в его верхнюю половину - перепроданность в российских акциях в краткосрочной перспективе может способствовать коррекционному восстановлению. Технически поддержку рынку также может оказать долгосрочный восходящий тренд, берущий начало от минимумов сентября 2022 года и проходящий в текущий момент в районе 2590 пунктов, - пишет эксперт в комментарии. - Отметим, что в случае закрепления индекса Мосбиржи ниже 2600 пунктов вырастут риски продолжения снижения на среднесрочном горизонте, а подтверждением развития данного сценария может стать пробой данного восходящего тренда".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.