Доходность 10-летних ОФЗ в районе 15% может быть интересна для наращивания позиций - "Цифра брокер"

Доходность десятилетних рублевых гособлигаций в районе 15% годовых может быть интересна для наращивания позиций в бумагах, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

Индекс RGBI отступил за неделю на 1,21%, кривая доходности ОФЗ сместилась вверх за неделю на 18-61 базисный пункт (б.п.) на отрезке от двух до десяти лет, опережающими темпами повысилась доходность облигаций на ближнем отрезке кривой, констатируют эксперты.

Спред доходности десятилетних и двухлетних ОФЗ сократился к концу недели до 31 б.п. по сравнению с 78 б.п. в пятницу на предыдущей неделе.

"Текущие уровни доходности уже в достаточной степени учитывают более сдержанные ожидания по снижению ключевой ставки ЦБ РФ, которая до конца 2025 года вряд ли опустится ниже 16% годовых, в то время как доходность десятилетних облигаций в районе 15% может показаться интересной для наращивания позиций", - пишут аналитики инвесткомпании.

