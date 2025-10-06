Уход индекса Мосбиржи ниже 2600п может ускорить его падение - "ВТБ Моя Аналитика"

Уход индекса Мосбиржи ниже уровня в 2600 пунктов может ускорить его текущее падение, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика".

"Индекс Мосбиржи упал непосредственно на нижнюю границу полугодового диапазона 2600-3000 пунктов. Считаем вероятным, что поддержка не устоит. Тогда это может привести к срабатыванию "стоп-приказов" по длинным позициям и краткосрочному ускорению снижения. Продолжаем выжидать лучшую спекулятивную точку для входа в индекс", - пишут эксперты в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.