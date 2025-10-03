.
.
Мнения аналитиков
Цена нефти Brent будет двигаться в диапазоне $63-66/барр. в начале следующей недели - Freedom Finance Global
.
03 октября 2025 года 18:25
Цена нефти Brent будет двигаться в диапазоне $63-66/барр. в начале следующей недели - Freedom Finance Global
Цена нефти Brent, скорее всего, будет двигаться в диапазоне $63-66 за баррель в начале следующей недели, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Мировые цены на нефть завершают торговую неделю умеренным повышением, констатирует эксперт. Цена сорта Brent подрастает на 0,5%, до $64,44 за баррель, а американской WTI - на 0,8%, до $60,96. За неделю цена Brent потеряла 5%, опустившись ниже $65 за баррель. А за весь сентябрь, для сравнения, подешевела на 1,7%. "Нефтяной рынок опасается профицита, обвал цен на "черное золото" в начале недели был связан с сообщениями СМИ о том, что ОПЕК+ якобы намеревается в эти выходные принять решение об увеличении с ноября добычи нефти на 500 тыс. баррелей в день в течение трех месяцев, - отмечает Мильчакова в комментарии. - Новость была опровергнута представителями картеля, что позволило Brent отрасти. Однако, умеренные темпы роста после обвала могут говорить о том, что рынок все равно ожидает продолжения наращивания добычи со стороны ОПЕК+, и, соответственно, избытка предложения". Дополнительный удар по ценам на неделе нанес рост коммерческих запасов нефти в США. При этом "военная премия" в котировках "черного золота" по мере смягчения риторики Вашингтона относительно ближневосточной ситуации представляется аналитику исчерпанной. Эксперт инвесткомпании прогнозирует, что движение котировок нефти в начале следующей недели будет зависеть от решения ОПЕК+, и ожидает движения цены Brent в коридоре $63-66 за баррель. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
.
.
