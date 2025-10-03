Потенциал роста цен МПГ в среднесрочной перспективе сохраняется - ПСБ

Потенциал роста котировок металлов платиновой группы (МПГ) в среднесрочной перспективе сохраняется, фаворитом является платина, считают аналитики банка ПСБ.

"Металлы платиновой группы смогли показать внушительный рост за последние две недели, причем платина протестировала нижнюю границу нашего целевого диапазона на текущий год ($1600-1700 за тройскую унцию) при поддержке как спекулятивных, так и макроэкономических факторов, - пишут эксперты в комментарии. - Допускаем некоторое охлаждение сегмента МПГ в октябре, но среднесрочно потенциал роста котировок сохраняется. Платина остается нашим фаворитом из-за дефицита предложения".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.