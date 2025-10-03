Прогнозная цена акций банка "Санкт-Петербург" - 490 руб. - "ВТБ Моя Аналитика"

Прогнозная стоимость акций банка "Санкт-Петербург" на горизонте года составляет 490 рублей за штуку, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика".

Наблюдательный совет эмитента одобрил программу buyback. План - выкупить обыкновенные акции на сумму до 5 млрд рублей для поддержания капитализации. Сумма эквивалентна примерно 3% капитализации, отмечают эксперты.

Программа будет действовать с 6 октября 2025 года по 20 мая 2026 года (предыдущая закончилась 29 января 2025 года).

"Напомним, что банк выплатит дивиденды за 1П25 в размере 16,61 рубля на акцию, текущая доходность - 5% (закрытие реестра - 6 октября). Наш целевой уровень по бумаге на двенадцать месяцев - 490 рублей", - говорится в комментарии.

