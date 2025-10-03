Ключевые события пятницы в РФ и мире - "БКС МИ"

Аналитики "БКС Мир инвестиций" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- Выходной в Китае - биржи закрыты.

- Сенат США проголосует по законопроектам о дальнейшем финансировании работы правительства.

- Индекс деловой активности США в сфере услуг Markit - Сентябрь.

- Индекс деловой активности США в сфере услуг ISM - Сентябрь.

- Число активных буровых установок в США от Baker Hughes.

- Минфин РФ опубликует отчет о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в сентябре.

- Дивидендные отсечки "НОВАТЭКа", "Т-Технологий", ПАО "Озон Фармацевтика", Банка "Санкт-Петербург".

