Рынок акций РФ в четверг просел к 2630п по индексу МосБиржи, обновив минимум закрытия торгов с 19 декабря 2024г

Москва. 2 октября. Рынок акций РФ в четверг продолжил снижение на фоне сохраняющейся геополитической и санкционной напряженности, а также ожиданий возможной паузы в смягчении монетарной политики ЦБ из-за рисков ускорения инфляции после повышения НДС с января. Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля опустился в район 2630 пунктов, обновив на закрытие торгов минимум с 19 декабря 2024 года; лидерами снижения выступили акции "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-4,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-3%), бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,4%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2632,07 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1023,54 пункта (+0,03%); динамика цен blue chips на Мосбирже оказалась смешанной в пределах 2,9%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 3 октября, составил 81,0085 руб. (-48,82 копейки).

Подешевели также акции "Яндекса" (MOEX: YDEX) (-2,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4% и -0,4% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,3%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%).

Подорожали акции "ВК" (MOEX: VKCO) (+2,9%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,3%), "Сургутнефтегаза" (+1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,4%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%), МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HEAD) (+0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,1%).

Наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" принял решение выкупить обыкновенные акции кредитной организации, говорится в сообщении банка. Максимальный размер денежных средств, выделяемых банком на приобретение акций - 5 млрд рублей. Дата начала выкупа - 6 октября 2025 года, дата окончания действия программы - 20 мая 2026 года.

Банк "Санкт-Петербург" регулярно проводит выкуп собственных обыкновенных акций с рынка для повышения их ликвидности, набсовет кредитной организации рассматривает этот вопрос дважды в год. Выкупленные акции банк гасит.

По данным Росстата, рост потребительских цен с 23 по 29 сентября составил 0,13% после повышения на 0,08% с 16 по 22 сентября, на 0,04% с 9 по 15 сентября, на 0,10% со 2 по 8 сентября и снижения на 0,08% с 26 августа по 1 сентября. Из данных за 29 дней сентября этого года и данных за сентябрь 2024 года следует, что годовая инфляция в РФ на 29 сентября замедлилась до 8,01% с 8,14% на конец августа (точные данные по годовой инфляции на конец сентября Росстат опубликует 10 октября).

Рост ВВП РФ в августе 2025 года, по оценке Минэкономразвития, составил 0,4% в годовом сравнении после повышения также на 0,4% в июле и на 1,0% в июне, говорится в опубликованном в среду обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике". За январь-август 2025 года ВВП РФ, по расчетам Минэкономразвития, прибавил 1,0% в годовом выражении.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития в сентябре понизило прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 1,0% с 2,5% в апрельской версии, в 2026 году - до 1,3% с 2,4%. Аналитики, опрошенные в начале сентября "Интерфаксом", прогнозируют увеличение ВВП в 2025 году на 1,1%, в 2026 году - на 1,7%.

Тем временем издание The Wall Street Journal сообщило со ссылкой на осведомленные источники, что США предоставят Киеву данные о целях в России для нанесения ракетных ударов, просят НАТО оказать Украине аналогичную поддержку.

По словам американских официальных лиц, США предоставят Украине разведданные для нанесения ракетных ударов дальнего радиуса действия по энергетической инфраструктуре России. Это связано с тем, что администрация президента Дональда Трампа рассматривает возможность отправки Киеву "мощного оружия, которое могло бы поразить больше целей", отметили они.

Издание сообщает, что Трамп недавно подписал указ, разрешающий разведывательным службам и Пентагону помогать Киеву в нанесении ударов. При этом, как сообщили собеседники издания, Вашингтон просит союзников по НАТО оказать Украине аналогичную поддержку.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о необходимости укрепления восточного фланга Североатлантического альянса и продолжения снабжения Киева оружием, сообщил офис британского премьера.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ о возможной передаче США разведданных Украине для нанесения ударов вглубь РФ и по энергетической инфраструктуре, заявил, что они не возникают на пустом месте, но заметил, что разведданные Киеву передаются в постоянном режиме.

Поставки США дальнобойных ракет Киеву станут новым витком напряженности, который потребует от Москвы адекватного ответа, заявил Песков. В интервью автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину, фрагмент которого был опубликован в телеграм-канале "Вестей", Песков отметил, что представители американского руководства заявляли о возможности поставок таких ракет и в целом допускали нанесение ударов вглубь территории России.

"Это достаточно опасный симптом, и он не может не быть не замеченным в Москве. Мы его заметили", - сказал пресс-секретарь главы государства. И подчеркнул: "Случись это - это будет новым серьезным витком напряженности, который потребует адекватного ответа с российской стороны".

Также Песков сообщил, что контакты РФ и США по линии президентских администраций идут, но ответа от Вашингтона на предложения Москвы по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) пока не было. "Они, собственно, идут - контакты. Но реакции пока не было. Потому что было же анонсировано моей коллегой в Вашингтоне, что Трамп сам отреагирует на эту инициативу", - сказал Песков.

Кроме того, по словам Пескова, Россия не оставит без ответа изъятие ее активов на Западе. "Здесь, очевидно, все должны понимать, что это без ответа не останется", - сказал он журналистам.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия "ответит в плане обеспечения в исчисляемых единицах своих интересов и в плане того, чтобы те, кто причастны к этим противоправным действиям, понесли юридическую и иную возможную ответственность".

Так он прокомментировал предложение канцлера ФРГ Фридриха Мерца использовать российские активы для выдачи кредита Украине, с чем не согласились ряд европейских стран, включая Бельгию.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, на рынке акций РФ в последнее время сложилась ситуация сильной нехватки позитивных драйверов при изобилии негативных. Это и геополитическая неопределенность, и усиление санкционных вызовов, и подешевевшая нефть в сочетании с резко укрепившимся рублем. Также инвесторов беспокоят налоговые предложения Минфина в проекте бюджета РФ. Из позитивного можно выделить опубликованные накануне данные Росстата: годовая инфляция в стране продолжила замедляться и на 29 сентября составила 8,01%.

На внешних рынках относительно спокойно. Китайские инвесторы ушли на длинные праздничные выходные, в США инвесторы не особенно расстроились из-за шатдауна правительства, они сейчас скорее сфокусированы на перспективах снижения процентных ставок ФРС в конце месяца и выходящей статистике. В еврозоне уровень безработицы в августе вырос до 6,3% с июльских 6,2%, хотя изменений аналитиками не прогнозировалось.

В конце недели на российском рынке последний день с дивидендами будут торговаться акции "Т-Технологии", "НОВАТЭКа", банка "Санкт-Петербург", "Озон Фармацевтики", компания "Займер" (MOEX: ZAYM) проведет ВОСА - в повестке вопрос утверждения дивидендов за первое полугодие. Из-за фактора пятницы и сложного внешнего фона новые локальные минимумы не исключены, однако перепроданность высока, и любой значимый позитив может подкинуть индекс МосБиржи к 2700 пунктам. Прогноз на 3 октября - колебания индекса в коридоре 2600-2700 пунктов, считает Шепелев.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", вечером в четверг в центре внимания инвесторов находится выступление президента России Владимира Путина на пленарной сессии 22-го ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай". Это традиционное и ожидаемое событие, которое может содержать важные заявления по экономическим и геополитическим вопросам, способные повлиять на рыночные настроения и динамику отраслевых индексов. Любые комментарии, касающиеся бюджетной политики, инфляции или международных отношений, будут тщательно анализироваться участниками рынка.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, индекс МосБиржи остается нацеленным на уровень поддержки 2600 пунктов. Смешанный макроэкономический фон (завершение сезонной дефляции и слабая динамика ВВП РФ) не привнес оптимизма на российский рынок, который находится в ожидании налоговых изменений и утверждения 19-го пакета санкций со стороны ЕС. Рост НДС с нового года может привести к краткосрочному всплеску инфляции и паузе в смягчении денежно-кредитной политики ЦБ, и это неблагоприятный сценарий для рынка акций, полагает эксперт.

По словам аналитика ФГ "Финам" Никиты Степанова, мировые фондовые индексы в четверг показывают "бычью" динамику, в то время как российский рынок продолжает снижение на фоне негативных ожиданий по окончанию СВО, темпам снижения ключевой ставки ЦБ и изменений в Налоговом кодексе, чтобы сократить дефицит госбюджета РФ.

"Несмотря на все негативные факторы, мы считаем, что цены на акции стали лишь более привлекательными, поэтому текущие уровни очень интересны для набора среднесрочных и долгосрочных позиций. Индекс МосБиржи пробил поддержку 2650 пунктов, при закрытии недели ниже этого уровня возможно дальнейшее снижение до 2500 пунктов", - считает Степанов.

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов также полагает, что снижение рынка вызвано ожиданиями повышения налоговой нагрузки на бизнес, что неизбежно приведет к росту цен, в связи с чем с очень большой вероятностью ЦБ поставит на паузу цикл снижения ключевой ставки. Также негатива добавили высказывания европейских чиновников, которые планируют ужесточить санкции в отношении России. В результате индекс МосБиржи протестировал зону сильной технической поддержки 2600-2630 пунктов.

"Не беремся утверждать, что индекс МосБиржи не обновит годовые минимумы. Пока признаков разворота не видно, а фундаментально рынок выглядит слабым и в целом малоинтересным, особенно на фоне роста доходностей облигаций. В среду Минфин разместил "новые" ОФЗ на 232 млрд руб. - это лучший результат с марта, который говорит о высоком спросе на надежные бонды", - отметил эксперт.

В целом рисковым инвесторам стоит искать момент для начала покупок на отскок. Возможно, он произойдет по факту объявления европейских санкций. Фаворитами по-прежнему остаются банки, также сильно перепроданы акции IT-сектора на информации о намерении Минфина повысить налоговый пресс на них. Однако сектор остается перспективным, и в любой момент техническая перепроданность может вылиться в хороший отскок, считает Антонов.

В Азии в четверг наблюдалась позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, австралийский индекс ASX Australia - на 1,1%, южнокорейский Kospi - на 2,7%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,6%), в основном "плюсует" Европа (индексы CAC 40, DAX выросли на 0,9-1,3%, FTSE просел на 0,2%) и стагнируют США (индексы к 18:50 МСК изменились на 0,1-0,2%).

Биржи материкового Китая закрыты до 8 октября по случаю Дня образования КНР и Празднования середины осени.

Индекс потребительского доверия в Японии в сентябре поднялся до максимального уровня за девять месяцев и составил 35,3 пункта по сравнению с 34,9 пункта в последний месяц лета.

Потребительские цены в Южной Корее в сентябре выросли на 2,1% в годовом выражении (при среднем прогнозе аналитиков в 2%). Таким образом, инфляция усилилась по сравнению с 1,7% в августе.

Безработица в еврозоне в августе поднялась до 6,3% по сравнению с 6,2% месяцем ранее, по данным статистического управления Европейского союза. Аналитики в среднем не ожидали изменения, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке вечером в четверг цены ускорили снижение на опасениях избытка предложения на мировом рынке, Brent торгуется на минимуме с начала июня.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $64,38 за баррель (-1,5% и -1% в среду), ноябрьская цена фьючерса на WTI - $60,82 за баррель (-1,5% и -0,9% накануне).

Приостановка работы правительства США омрачает перспективы американской экономики, и пока нет сигналов того, что политики близки к решению этой проблемы.

В то же время данные министерства энергетики США, опубликованные накануне, показали рост запасов энергоносителей в стране, и участники рынка ждут очередного увеличения квот на добычу нефти странами ОПЕК+.

Очередная встреча ОПЕК+ состоится в это воскресенье, на ней будут обсуждаться квоты на добычу на ноябрь. Участники сделки могут согласовать увеличение добычи в ноябре в размере до 500 тыс. баррелей в сутки, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Согласно опубликованному в среду докладу Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 1,79 млн баррелей. Товарные запасы бензина увеличились на 4,13 млн баррелей, дистиллятов - на 578 тыс. баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-11,4% и -8,6% "префы"), ПАО "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (-5,5%), ПАО "Ви.ру" (MOEX: VSEH) (-5,3%), ПАО "Артген" (MOEX: ABIO) (-5,2%), ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (-4,9%), ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (-4,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 56,54 млрд рублей (из них 7,24 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,82 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 4,3 млрд рублей на акции "Газпрома").