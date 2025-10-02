Вероятен краткосрочный рост котировок золота до $4000/унц. - ПСБ

Вероятен краткосрочный рост котировок золота до $4000 за тройскую унцию, говорится в комментарии аналитиков банка ПСБ.

"Цена золота продолжила рост, поднявшись в район $3900/унц. Поддержку металлу оказало смягчение ДКП в США, опасения по доллару, а также "шатдаун" (частичная приостановка работы правительства) в Штатах. На таком фоне спрос на металл предъявляли как ETF, так и спекулянты. В краткосрочной перспективе ждем выхода золота в район $4000/унц.", - пишут эксперты.

В свою очередь, котировки серебра превысили отметку $47/унц., вновь обновив максимумы за 14 лет. Стимулами к росту, так же как и для золота, по мнению аналитиков, выступают монетарные факторы и риски по валюте США, поддерживающие спрос на металл со стороны ETF при стабилизации спекулятивной позиции. В краткосрочной перспективе стратеги ПСБ ожидают попыток продолжения роста котировок серебра в район $50/унц.

