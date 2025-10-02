.
02 октября 2025 года
Акции Мечела не являются инвестиционно привлекательными в настоящее время - "Т-Инвестиции"
Обыкновенные и привилегированные акции "Мечела" не являются инвестиционно привлекательными в настоящее время, говорится в материале аналитика сервиса "Т-Инвестиции" Ахмеда Алиева. "Мы не рекомендуем к покупке обыкновенные акции "Мечела" с учетом высокой оценки компании, - пишет эксперт. - Форвардный мультипликатор EV/EBITDA на 2026 год превышает 6х, что выше среднего значения (около 4-5x), а также выше, чем у других компаний в секторе черной металлургии". Привилегированные акции "Мечела" ранее могли быть интересны тем инвесторам, которые покупали их в ожидании дивидендов, полагает Алиев. Однако с учетом низких цен на уголь и пониженного спроса на сталь на внутреннем рынке, а также сохранения высокой ключевой ставки аналитик ожидает, что компания в этом году получит убыток и не будет выплачивать дивиденды. Таким образом, стратег не видит инвестиционной привлекательности в привилегированных акциях и не рекомендует их к покупке. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
.
