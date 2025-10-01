Прогнозная цена акций Софтлайна - 125 руб. - Freedom Finance Global

Прогнозная стоимость акций ПАО "Софтлайн" на горизонте двенадцати-пятнадцати месяцев составляет 125 рублей за штуку, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Эмитент сообщил о продолжении обратного выкупа собственных акций и за неделю с 22 по 26 сентября купил свыше 1,2 млн бумаг. С момента старта программы в октябре 2024 года подконтрольная структура выкупила уже 10,9 млн акций.

Компания подтверждает намерение и дальше выходить на рынок с заявленным лимитом программы до 5% капитала или до 20 млн акций. Основная цель заключается в поддержке капитализации и подготовке инструмента под сделки M&A, а также опционные планы для сотрудников, отмечает эксперт.

Чернов обращает внимание, что после запуска программы buyback ликвидность в бумаге стала устойчивее, спрэды сузились, а краткосрочные просадки выкупались быстрее. "На руках у группы сейчас около 10,9 млн акций, что эквивалентно примерно 2,7% капитала, исходя из общего объема около 400 млн штук. За последнюю неделю совокупный спрос со стороны эмитента дал локальную опору котировкам и снизил давление продавцов. Для рынка это сигнал доверия менеджмента к собственной оценке бизнеса и ожиданиям по прибыли", - указывает он в обзоре.

Действующий потолок в 20 млн акций формально оставляет запас примерно на те же 9-10 млн бумаг, то есть программа пройдена наполовину, отмечает аналитик инвестиционной компании.

"Использование казначейского пакета под покупки активов и мотивацию персонала логично для "компании роста". В краткосрочной перспективе это уменьшает free float и повышает чувствительность цены к спросу. В среднесрочной возможна частичная обратная реализация бумаг под сделки, что уже не так позитивно для стоимости акций , но повышает стратегическую гибкость", - пишет Чернов в материале Freedom Finance Global.

"Пока выкуп идет регулярными темпами мы ожидаем, что рынок будет встречать откаты в котировках бумаг компании активными покупками. Баланс факторов смещен в сторону плавного "апсайда" при нейтральной внешней конъюнктуре. До конца 2025 года видим потенциал опережающей динамики относительно сектора IT и индекса на фоне продолжения программы и новостей по M&A, - говорится в обзоре эксперта. - Наш базовый сценарий включает планомерный рост с повышенной внутридневной волатильностью и поддержкой на просадках. Целевая цена по бумагам "Софтлайн" на горизонте двенадцати-пятнадцати месяцев находится на отметке 125 руб."

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.