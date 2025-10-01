Оценка акций М.Видео негативна - "Цифра брокер"

Инвестиционная компания "Цифра брокер" негативно оценивает перспективы цены акций "М.Видео", сообщается в комментарии аналитиков.

Котировки бумаг эмитента повысились более чем на 30% во вторник на новостях об интересе китайского онлайн-ритейлера JD.com Inc. к допэмиссии компании, что привело к проведению дискретного аукциона по акциям "М.Видео" на Московской бирже, отмечают эксперты.

"Участие крупного игрока в допэмиссии снизит объем потенциального предложения акций после размещения и позволит "М.Видео" снизить чистый долг и выиграть время. Однако фундаментальные проблемы сохраняются - компания генерирует чистый убыток с 2022 года, по итогам I полугодия 2025 года он достиг 25 млрд руб. при процентных расходах свыше 26 млрд руб. Таким образом, мы придерживаемся негативного взгляда на акции "М.Видео", - пишут аналитики.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.