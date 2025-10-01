Чистая прибыль X5 в 2025 году может снизиться на 35% - Freedom Finance Global

Чистая прибыль ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) в 2025 году может снизиться на 35%, но дивиденды будут, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"ИКС 5" во вторник опубликовала обновленный прогноз финансовых результатов по МСФО за 2025 год. Компания сохраняет прогноз по темпам роста выручки группы в 20% и ожидает ее в размере 4,7 трлн руб. Показатель рентабельности по скорректированной EBITDA компания прогнозирует на уровне 5,8-6%.

Исходя из этих цифр, аналитик предполагает, что скорректированная EBITDA у "ИКС 5" вырастет на 8-11%, до 272-282 млрд руб. В прошлом году этот показатель составлял 11%, но по итогам 2025 года может снизиться из-за невысоких темпов роста EBITDA.

"Компания не привела обновленный прогноз чистой прибыли на 2025 год, но мы ожидаем, что в годовом выражении она будет ниже, чем годом ранее, примерно на 35%, сократившись до 70 млрд руб. из-за роста финансовых расходов, в том числе, связанных с редомициляцией группы в Россию, - прогнозирует Мильчакова. - При этом мы ждем, что показатель отношения чистого долга к скорректированной EBITDA будет чуть больше 1. Соответственно, по итогам 2025 года от компании можно будет ожидать выплаты дивидендов, мы прогнозируем, что они будут примерно 300 руб. на бумагу".

Целевая цена акции "ИКС 5" составляет 3300 руб. на горизонте года, указывает эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.