Триггеры для разворота индекса RGBI вверх пока отсутствуют - ПСБ

Триггеры для разворота индекса RGBI вверх пока отсутствуют, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

"Снижение котировок ОФЗ во вторник продолжилось - индекса RGBI достиг отметки 114,6 п. (-0,77 п.), - отмечает эксперт в комментарии. - Давление на индекс продолжают оказывать геополитические риски, в то время как внутренние факторы (более плавное снижение ключевой ставки), на наш взгляд, уже в цене бумаг. Пока на рынке отсутствуют значимые триггеры для разворота рынка (геополитическая разрядка и/или сильный сигнал регулятора по ставке)".

Долгосрочные перспективы ОФЗ (на горизонте 12-18 месяцев), по мнению Грицкевича, остаются позитивными на фоне сохранение тренда по снижению ставки. Аналитик считает, что в этой ситуации пока целесообразно сохранять сформированную позицию в бумагах с фиксированным купоном, а новые поступления средств размещать с минимальным риском - в фондах денежного рынка и относительно коротких флоатерах.

"Минфин в среду предложит рынку короткие 4-летние облигации и выпуск 12-летних ОФЗ. При этом министерство опубликовало программу заимствований на IV квартал в размере 1,5 трлн руб. (аналогично III кварталу, в котором было размещено бумаг на 1,57 трлн руб. по номиналу) без учета планируемых допзимствований: ожидаем, что дополнительные 2,2 трлн руб. будут привлечены через флоатеры в конце года", - отмечает эксперт банка.

