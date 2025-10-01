"Цифра брокер" подтверждает негативную оценку перспектив акций "М.Видео", сообщается в комментарии аналитиков.

Котировки акций "М.Видео" повысились более чем на 30% на новостях об интересе китайского онлайн-ритейлера JD.com к допэмиссии компании, что привело к проведению дискретного аукциона по акциям "М.Видео" на Московской бирже, отмечают эксперты.

"Участие крупного игрока в допэмиссии снизит объем потенциального предложения акций после размещения и позволит "М.Видео" снизить чистый долг и выиграть время, - полагают они. - Однако фундаментальные проблемы сохраняются - компания генерирует чистый убыток с 2022 года, по итогам I полугодия 2025 года он достиг 25 млрд руб. при процентных расходах свыше 26 млрд руб. Таким образом, мы придерживаемся негативного взгляда на акции "М.Видео".

