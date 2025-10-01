Поводов для уверенного роста индекса Мосбиржи нет - "Алор Брокер"

Поводов для уверенного роста индекса Мосбиржи в настоящее время в целом нет, бенчмарк будет тестировать сопротивление на уровне 2700 пунктов в среду, говорится в комментарии руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексея Антонова.

Геополитика, повышение налогов и очень вероятное сокращение темпов секвестра ключевой ставки Банка России не дают "быкам поднять голову", отмечает эксперт.

Также эксперт отмечает, что во вторник продолжились укрепление рубля и снижение цен ОФЗ. Между этими инструментами прослеживается корреляция, указывает Антонов - высокие доходности облигационного рынка делают менее интересными инвестиционные вложения в валюту.

"Пара юань/рубль по итогам торгов вторника закрылась в 12 копейках выше сильной поддержки на уровне 11,4 руб. за юань, где ее стоит начинать потихоньку покупать, а тем, кто это сделал в районе 11,6 руб. за юань, усредняться", - указывает аналитик "Алор Брокера".

