Индекс Мосбиржи будет торговаться в зоне 2650-2750п в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2650-2750 пунктов на торгах в среду, прогнозирует управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова.

Давление на рыночный сантимент продолжают оказывают сохраняющаяся геополитическая напряженность (угрозы новых санкций, ужесточение риторики США) и опасения более медленного, чем ожидалось, темпа снижения ключевой ставки ЦБ РФ, отмечает аналитик.

"Повышенная волатильность рынка стала уже привычной, и в среду мы ждем, что индекс Мосбиржи будет находиться в широком диапазоне 2650-2750 пунктов, - пишет Крылова в материале ПСБ. - "Лучше рынка" могут смотреться по-прежнему отдельные истории - например, ЮГК, контрольный пакет которой может быть продан структурам УГМК уже до конца 2025 года, по данным СМИ, или крепкие ритейлеры - "Корпоративный центр ИКС 5", МКПАО "Лента", а также неуязвимые к высокой ставке "Мать и дитя" и МКПАО "Хэдхантер".

