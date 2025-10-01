Факторов в пользу ухода курса рубля ниже 11,5 руб./юань не видно - ПСБ

Факторов в пользу ухода курса валютной пары юань/рубль ниже уровня в 11,5 рубля за юань в настоящее время не видно, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Несмотря на уверенное поступательное движение рубля, в текущий момент мы не видим поводов для ухода национальной валюты на более высокие уровни. В частности, факторы спроса и предложения, на наш взгляд, не способствуют отступлению юаня и закрепления под нижней границей нашего целевого диапазона 11,5-12 руб. за юань, - пишет эксперт в материале банка. - Более того, от нижней границы данного коридора ожидаем активизацию покупок в китайской валюте, что будет способствовать ее смещению к середине данного диапазона. Основным же фактором подъема юаня может выступать дальнейший рост спроса на валюту со стороны импортеров".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.