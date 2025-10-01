Dow Jones обновил рекорд

Уолл-стрит закрылась в плюсе по итогам торгов во вторник. Фондовые рынки Японии и Австралии снижаются в среду, Южная Корея растет. Нефть дорожает в среду утром, Brent торгуется у $66,3 за баррель.

Американские фондовые индексы выросли во вторник, при этом Dow Jones обновил исторический максимум.

Инвесторы оценивали новости компаний и следили за развитием ситуации с финансированием американского правительства.

Срок действия закона о временном финансировании работы федеральных ведомств истекает 30 сентября. Если он не будет продлен, ведомства могут приостановить работу и, в частности, отложить публикацию важных статданных. Между тем инвесторы ждут выхода в пятницу ключевого отчета Минтруда США о безработице за сентябрь. Эти данные могут повлиять на дальнейшие решения Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике.

Тем временем количество открытых вакансий в США в августе увеличилось на 19 тыс. относительно предыдущего месяца, до 7,23 млн, говорится в отчете министерства труда страны, основанном на результатах ежемесячного опроса (JOLTS). Консенсус-прогноз аналитиков предполагал 7,2 млн вакансий, по данным Trading Economics.

Индекс потребительского доверия в США в сентябре составил 94,2 пункта, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. В августе значение индикатора составляло 97,8 пункта. Эксперты в среднем ожидали его снижения до 96 пунктов.

Лидером роста среди компонентов индекса S&P 500 стала фармацевтическая Pfizer Inc. (SPB: PFE) Ее акции подорожали на 6,8% после того, как Белый дом представил сайт TrumpRx, на котором американцы смогут напрямую покупать лекарства, и привел Pfizer в качестве примера производителей, которые будут предлагать свои препараты на этом сайте со значительной скидкой. За участие в программе компания получит льготы по недавно объявленным тарифам на импорт фармпрепаратов.

Бумаги конкурирующих Eli Lilly (SPB: LLY) и AstraZeneca выросли в цене на 5% и 3,5% соответственно.

Рыночная стоимость CoreWeave подскочила на 11,7%. Поставщик решений в сфере облачной инфраструктуры для работы с ИИ заключил контракт на сумму $14,2 млрд с Meta Platforms (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) на обеспечение компании вычислительными ресурсами. Капитализация Meta уменьшилась на 1,2%.

Бумаги Alphabet Inc. (SPB: GOOG) подешевели на 0,4%. Как сообщалось ранее, принадлежащий Alphabet видеосервис YouTube выплатит $24,5 млн для урегулирования претензий президента США Дональда Трампа, связанных с блокировкой его аккаунта после беспорядков у здания Капитолия в январе 2021 года.

Стоимость акций горнодобывающей Freeport-McMoRan повысилась на 5,7% после сообщений СМИ о том, что компания согласилась передать правительству Индонезии 12% акций своего подразделения в этой стране. Сделка является частью соглашения о продлении лицензии на эксплуатацию золото-медного месторождения Grasberg.

Spotify Technology сократила капитализацию на 4,2%. Оператор одноименного музыкального стримингового сервиса объявил об отставке главного исполнительного директора Дэниэла Эка, руководившего компанией около 20 лет.

Бумаги Coty Inc. подорожали на 0,8%. Производитель косметики и парфюмерии проводит ревизию портфеля брендов в сегменте масс-маркет (Consumer Beauty), рассматривая возможность их продажи или выделения в самостоятельную компанию.

Акции Firefly Aerospace из сферы оборонно-космических технологий упали в цене на 20,7% после сообщений о неудачных испытаниях основного ускорителя для ее ракеты Alpha.

Рыночная стоимость Exxon Mobil (SPB: XOM) сократилась на 1,3%. Нефтяная компания объявила о планах уволить около 2 тыс. работников в рамках мер по повышению эффективности ее организационной структуры.

Котировки бумаг EchoStar, специализирующейся на спутниковой связи и цифровой инфраструктуре, выросли на 3,7% на сообщениях, что Verizon Communications (SPB: VZ) ведет с ней переговоры о покупке лицензий на частоты. Акции Verizon подорожали на 1,6%.

Американский производитель компонентов для выпуска чипов Wolfspeed нарастил капитализацию на 29,4%. Ранее компания заявила о выходе из процедуры банкротства после сокращения общего долга более чем втрое, годовых процентных расходов - в 2,5 раза.

Dow Jones Industrial Average по итогам сессии повысился на 0,18% - до 46397,89 пункта.

Standard & Poor''s 500 вырос на 0,41% - до 6688,46 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,3% и закрылся на отметке 22660,01 пункта.

По итогам квартала Dow Jones поднялся на 5,22%, S&P - на 7,79%, Nasdaq - на 11,24%. Все три индекса завершили ростом второй квартал подряд.

Фондовые индексы Японии и Австралии снижаются на торгах в среду, южнокорейский индикатор растет.

Биржи материкового Китая и Гонконга закрыты в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР.

Внимание трейдеров направлено на ситуацию в США, где истек срок действия закона о временном финансировании правительства. Американский Сенат не смог принять законопроекты, которые продлили бы финансирование, в связи с чем, наступил шатдаун.

Управление административно-бюджетной политики Белого дома распространило указание федеральным правительственным ведомствам приступить к реализации планов по временному прекращению работы в связи с отсутствием финансирования, сообщили американские СМИ. Из-за шатдауна может быть отложена запланированная на пятницу публикация данных по занятости - ключевого отчета о состоянии американской экономики.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 теряет 0,9% в ходе торгов. Резкое снижение на торгах в Токио демонстрируют бумаги машиностроительных компаний, в том числе, IHI Corp. (-6,4%), Sumitomo Heavy Industries (-4,7%), Kawasaki Heavy Industries (-4,3%).

Кроме того, заметно дешевеют акции Mizuho Financial Group (-3,7%), SoftBank Group (-2,6%), Tokyo Electron (-1,8%), Toyota Motor Corp. (-1,4%).

В то же время дорожают бумаги Otsuka Holdings (+5,5%), Nintendo Co. (+1,1%), Sumitomo Pharma (+1,2%).

Индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, в третьем квартале увеличился до 14 пунктов по сравнению с 13 пунктами в предыдущие три месяца, сообщил в среду Банк Японии, который рассчитывает этот индикатор. Значение индекса стало максимальным с четвертого квартала 2024 года. Аналитики в среднем ожидали повышения Танкан до 15 пунктов, по данным Trading Economics.

Южнокорейский фондовый индекс Kospi прибавляет 0,8% благодаря сильным данным о динамике экспорта.

Объем южнокорейского экспорта в сентябре вырос на 12,7%, до рекордных $65,95 млрд, свидетельствуют официальные данные. Темпы повышения экспорта резко ускорились по сравнению с 1,2% в августе и превзошли ожидания аналитиков (+7,2% по данным Trading Economics). Рост экспорта в сентябре стал максимальным с июля 2024 года, в частности, благодаря высокому спросу на полупроводниковые компоненты.

Акции SK Hynix подорожали в ходе торгов на 3,6%, Samsung Electronics - на 2,4%, Doosan Enerbility - на 2,7%.

Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 теряет 0,3%.

Стоимость бумаг BHP Group опустилась на 2,5%. Накануне появилась информация, что китайская госкомпания China Mineral Resources Group (CMRG), созданная Пекином для централизации закупок железной руды, на этой неделе попросила крупные китайские сталелитейные и торговые компании приостановить закупку всех номинированных в долларах грузов BHP.

Цены на нефть умеренно поднимаются утром в среду после резкого снижения по итогам предыдущих двух сессий.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:14 мск растет на $0,28 (0,42%), до $66,31 за баррель. Во вторник контракт подешевел на $1,06 (1,6%), до $66,03 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились к этому времени на $0,26 (0,42%), до $62,63 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на $1,08 (1,7%), до $62,37 за баррель.

Накануне котировки упали на сообщениях СМИ о том, восемь стран-участниц ОПЕК+ могут рассмотреть вариант ускоренного выхода из добровольных ограничений и перейти к наращиванию добычи по 500 тыс. б/с в течение трех месяцев.

Позднее секретариат ОПЕК опроверг эту информацию, заявив, что "эти утверждения совершенно не соответствуют действительности и вводят в заблуждение".

Следующее заседание ОПЕК+ состоится 5 октября.

"Слабость рынка является следствием ожиданий увеличения предложения на фоне постепенного восстановления добычи в странах ОПЕК, что вызывает опасения избытка топлива на рынке", - отметила основательница исследовательской компании SS WealthStreet Сугандха Сачдева.

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю снизились на 3,67 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 1,3 млн баррелей, дистиллятов - на 3 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 17:30 мск в среду.