Рост промпроизводства в РФ в августе замедлился до 0,5%
Рост промпроизводства в РФ в августе составил 0,5% после повышения до 0,7% в июле, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались ниже ожиданий экономистов, которые оценивали августовский рост на уровне 1%
 
Одобрен эксперимент по добровольному страхованию для самозанятых
Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила предложение Минтруда по проведению эксперимента по добровольному страхованию самозанятых в случае болезни. Об этом "Ведомостям" сообщил источник, знакомый с обсуждением, и подтвердил...
 
Малоимущим будут выдавать продовольственные сертификаты
Сегодня в Госдуму вносится межфракционный законопроект, предполагающий введение на федеральном уровне адресной социальной поддержки в виде продовольственного сертификата для россиян, чей среднедушевой доход не превышает величину регионального...
 
В РФ готовят меры поддержки топливного рынка
Правительство готовится расширить меры поддержки внутреннего топливного рынка в условиях падения производства и нехватки бензина в некоторых регионах. "Коммерсант" ознакомился с обращением вице-премьера Александра Новака в адрес премьера Михаила...
 
01 октября 2025 года 09:48

Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва.1 октября. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне отсутствия значимых новостей на геополитическую и санкционную тематику, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила во вторник о необходимости увеличения военной помощи Украине и сообщила, что Киев сможет потратить 2 млрд евро на производство БПЛА.

Также глава ЕК заявила, что ЕС будет усиливать давление на Россию, для чего послужит, в частности, ожидаемый 19-й пакет антироссийских санкций, включающий меры против СПГ из РФ. "Мы предложили новый санкционный пакет жестких мер в отношении энергоносителей, финансовых услуг и торговли", - сказала глава ЕК во вторник журналистам перед совещанием коллегии еврокомиссаров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте по вопросам безопасности. "И особенно - и это главный элемент - запрет на импорт СПГ из России в Европейский союз", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Американские фондовые индексы выросли во вторник, при этом Dow Jones обновил исторический максимум. Инвесторы оценивали новости компаний и следили за развитием ситуации с финансированием американского правительства. Срок действия закона о временном финансировании работы федеральных ведомств истек 30 сентября. Если он не будет продлен, ведомства могут приостановить работу, и в частности, отложить публикацию важных статданных. Между тем инвесторы ждут выхода в пятницу ключевого отчета Минтруда США о безработице за сентябрь. Эти данные могут повлиять на дальнейшие решения Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике.

Тем временем количество открытых вакансий в США в августе увеличилось на 19 тыс. относительно предыдущего месяца, до 7,23 млн, говорится в отчете министерства труда страны, основанном на результатах ежемесячного опроса (JOLTS). Консенсус-прогноз аналитиков предполагал 7,2 млн вакансий. Индекс потребительского доверия в США в сентябре составил 94,2 пункта, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. В августе значение индикатора составляло 97,8 пункта. Эксперты в среднем ожидали его снижения до 96 пунктов.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в среду утром демонстрирует умеренное снижение (-0,54%), что говорит о вероятном ухудшении настроений на фондовых биржах США 1 октября.

В среду с 00:00 по восточному времени США (7:00 мск) американские правительственные учреждения приостановили работу, так как Конгресс не смог согласовать законопроект о продлении финансирования их деятельности. Управление административно-бюджетной политики Белого дома распространило указание федеральным правительственным ведомствам приступить к реализации планов по временному прекращению работы в связи с отсутствием финансирования (шатдауном).

В США до среды действовал закон о временном финансировании работы федеральных ведомств, принятый в марте сроком до 30 сентября. Палата представителей ранее одобрила законопроект о продлении временного финансирования до 21 ноября, но накануне его не смог принять Сенат, что привело к шатдауну.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил журналистам в Белом доме, что шатдаун может привести к массовым сокращениям в федеральном правительстве. "Демократы хотят, чтобы работа прекратилась. Когда происходит закрытие правительства, приходится проводить сокращения, так что мы уволим много людей", - сказал он. Между тем, по его мнению, из-за шатдауна может произойти "много хорошего". "Мы можем избавиться от многих вещей, которых мы не хотим, и это демократические вещи", - подчеркнул американский лидер.

Фондовые индексы Японии и Австралии снижаются на торгах в среду, южнокорейский индикатор растет. Биржи материкового Китая и Гонконга закрыты в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР. Внимание трейдеров направлено на ситуацию в США, где истек срок действия закона о временном финансировании правительства. Американский Сенат не смог принять законопроекты, которые продлили бы финансирование, в связи с чем наступил шатдаун. Японский фондовый индекс Nikkei 225 теряет 0,9% в ходе торгов. Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,3%. Вместе с тем южнокорейский фондовый индекс Kospi прибавляет 0,8% благодаря сильным данным о динамике экспорта.

В свою очередь мировые цены на нефть умеренно поднимаются утром в среду после резкого снижения по итогам предыдущих двух сессий. Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск растет на 0,21%, до $66,17 за баррель. Во вторник контракт подешевел на 1,6%, до $66,03 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились к этому времени на 0,19%, до $62,49 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на 1,7%, до $62,37 за баррель.

Накануне котировки упали на сообщениях СМИ о том, восемь стран-участниц ОПЕК+ могут рассмотреть вариант ускоренного выхода из добровольных ограничений и перейти к наращиванию добычи по 500 тыс. б/с в течение трех месяцев. Позднее секретариат ОПЕК опроверг эту информацию, заявив, что "эти утверждения совершенно не соответствуют действительности и вводят в заблуждение". Следующее заседание ОПЕК+ состоится 5 октября.

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю снизились на 3,67 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 1,3 млн баррелей, дистиллятов - на 3 млн баррелей. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 17:30 мск в среду.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 1,5 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 23,415 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 10,07 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно негативную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 30 сентября снизился на 0,16% и составил 116,84 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,13%, опустившись до 1155,86 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "РЖД-001P-03R" (-1,36%), "РЖД-001P-01R" (-0,79%), "Газпромбанк-001Р-19Р" (-0,76%) и "АФК Система-1Р-11" (-0,64%), а в лидерах роста - облигации "РЖД-001P-16R" (+0,48%), "Сбербанк-001Р-SBER25" (+0,43%) и "РЖД-001P-02R" (+0,3%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что производитель промышленных теплообменников ООО "Реиннольц" (ReinnolC, Екатеринбург) разместил 38 тыс. 121 облигацию серии 001P-03, или 25,41% выпуска. Компания 1 июля 2025 года начала размещение бондов номинальным объемом 150 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 26,5% годовых. Ставки 2-20-го купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 6,50% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: по 20% от номинальной стоимости бумаг планируется гасить в даты окончания 8-го, 11-го, 14-го, 17-го и 20-го купонов.

ООО "Транспортная лизинговая компания" 2 октября начнет размещение выпуска 3-летних облигаций серии 001P-04 объемом 300 млн рублей. Ставки 1-15-го купонов установлены на уровне 24% годовых. Предусмотрена амортизационная структура погашения.

АО "Роснано" исполнило обязательство по выплате купонного дохода по выпуску облигаций с задержкой на сутки, объяснив это особенностями осуществления платежа. "Роснано" должно было 29 сентября выплатить 13-й купон по 9-летним облигациям серии 08. Объем выпуска - 13,4 млрд рублей, он обеспечен государственной гарантией. Ставка купона - 16,59% годовых, дата погашения - 27 марта 2028 года. Как следует из сообщений "Роснано" на ленте раскрытия, 29 сентября средства полностью переведены не были. "Исполнение обязательств произведено двумя разными траншами в связи с техническими особенностями процедуры", - заявил эмитент. "Средства будут перечислены держателям бумаг 30 сентября в полном объеме", - заявили в компании. Размер выплаты на одну облигацию - 82,72 рубля.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


01 октября 2025 года 11:17
Рубль утром растет в паре с юанем на фоне корректирующейся вверх нефти
Москва. 1 октября. Китайский юань снижается на Московской бирже утром в среду. Рубль растет на старте первых торгов квартала на фоне нефти, корректирующейся вверх после предыдущего падения.    читать дальше
01 октября 2025 года 11:07
Чистая прибыль X5 в 2025 году может снизиться на 35% - Freedom Finance Global
Чистая прибыль ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) в 2025 году может снизиться на 35%, но дивиденды будут, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "ИКС 5" во вторник опубликовала обновленный прогноз финансовых результатов по МСФО за 2025 год. Компания сохраняет прогноз...    читать дальше
01 октября 2025 года 10:48
Триггеры для разворота индекса RGBI вверх пока отсутствуют - ПСБ
Триггеры для разворота индекса RGBI вверх пока отсутствуют, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. "Снижение котировок ОФЗ во вторник продолжилось - индекса RGBI достиг отметки 114,6 п. (-0,77 п.), - отмечает эксперт в комментарии. - Давление...    читать дальше
01 октября 2025 года 10:31
"Цифра брокер" подтверждает негативную оценку перспектив акций М.Видео
"Цифра брокер" подтверждает негативную оценку перспектив акций "М.Видео", сообщается в комментарии аналитиков. Котировки акций "М.Видео" повысились более чем на 30% на новостях об интересе китайского онлайн-ритейлера JD.com к допэмиссии компании, что привело к проведению дискретного аукциона по...    читать дальше
01 октября 2025 года 10:18
Поводов для уверенного роста индекса Мосбиржи нет - "Алор Брокер"
Поводов для уверенного роста индекса Мосбиржи в настоящее время в целом нет, бенчмарк будет тестировать сопротивление на уровне 2700 пунктов в среду, говорится в комментарии руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексея Антонова. Геополитика, повышение налогов и...    читать дальше
01 октября 2025 года 10:02
Индекс Мосбиржи будет торговаться в зоне 2650-2750п в среду - ПСБ
Индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2650-2750 пунктов на торгах в среду, прогнозирует управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова. Давление на рыночный сантимент продолжают оказывают сохраняющаяся геополитическая напряженность (угрозы новых...    читать дальше
01 октября 2025 года 09:50
Факторов в пользу ухода курса рубля ниже 11,5 руб./юань не видно - ПСБ
Факторов в пользу ухода курса валютной пары юань/рубль ниже уровня в 11,5 рубля за юань в настоящее время не видно, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. "Несмотря на уверенное поступательное движение рубля, в текущий момент мы не видим поводов...    читать дальше
01 октября 2025 года 09:34
Дальнейшее укрепление рубля к юаню маловероятно - "ВТБ Моя Аналитика"
Дальнейшее укрепление рубля по отношению к юаню маловероятно, пара CNY/RUB, скорее всего, вернется в диапазон 11,5-12 рублей за юань, полагают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". "Все-таки ключевой ставке ЦБ РФ в размере 17% годовых должен соответствовать более слабый рубль, чем ставке...    читать дальше
01 октября 2025 года 09:21
Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - окончательные индексы деловой активности в производстве стран Европы и США за сентябрь от PMI; - предварительный индекс потребительских цен еврозоны за сентябрь; -...    читать дальше
01 октября 2025 года 09:10
Dow Jones обновил рекорд
Уолл-стрит закрылась в плюсе по итогам торгов во вторник. Фондовые рынки Японии и Австралии снижаются в среду, Южная Корея растет. Нефть дорожает в среду утром, Brent торгуется у $66,3 за баррель.    читать дальше
30 сентября 2025 года 19:41
Рынок акций РФ во вторник смог отыграть утренние потери за счет закрытия "шортов", сентябрь закрыл ощутимым падением
Москва. 30 сентября. Рынок акций РФ к закрытию основных торгов во вторник смог отыграть утренние потери за счет закрытия "шортов" игроками в конце месяца, хотя общие настроения остаются подавленными из-за сохранения геополитической напряженности, опасений паузы в монетарном смягчении ЦБ РФ и на фоне подешевевшей нефти (ноябрьский фьючерс на Brent в день экспирации опустился к $67 за баррель). Индекс МосБиржи отскочил в район 2685 пунктов после утреннего падения в район 2650 пунктов (минимум с 14 июля).    читать дальше
30 сентября 2025 года 19:33
Рубль в последнюю торговую сессию квартала повысился в паре с юанем, несмотря на падение цен на нефть
Москва. 30 сентября. Китайский юань снизился на Московской бирже по итогам торгов во вторник. Рубль вырос на последних торгах квартала, даже несмотря на заметное снижение цен на нефть. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,5185 руб., что на 2,35 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
30 сентября 2025 года 19:02
"Финам" подтверждает рейтинг акций Промомеда на уровне "покупать"
"Финам" подтверждает рейтинг акций "Промомеда" на уровне "покупать" с сохранением целевой цены 592 руб., что соответствует потенциалу роста на 53%, сообщается в материале аналитика Зарины Саидовой. "Акции "Промомеда" за последние полтора месяца растеряли выигрыши, имевшие место с начала года на...    читать дальше
30 сентября 2025 года 18:45
ПСБ сохраняет прогнозную цену акций Полюса на уровне 2600 руб
Банк ПСБ сохраняет прогнозную цену акций "Полюса" на уровне 2600 рублей за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитков. "Считаем целесообразным обратить внимание на золотодобытчиков, среди которых выделяем "Полюс", - пишут эксперты. - В сентябре компания показала устойчивость...    читать дальше
30 сентября 2025 года 18:31
"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции ЛУКОЙЛа с целью 6854 руб
"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целью 6854 рубля за штуку и горизонтом инвестирования на декабрь 2025 года. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10%, сообщается в материале аналитиков сервиса. "Покупка акций на фоне ожидаемого погашения...    читать дальше
