Дальнейшее укрепление рубля к юаню маловероятно - "ВТБ Моя Аналитика"

Дальнейшее укрепление рубля по отношению к юаню маловероятно, пара CNY/RUB, скорее всего, вернется в диапазон 11,5-12 рублей за юань, полагают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика".

"Все-таки ключевой ставке ЦБ РФ в размере 17% годовых должен соответствовать более слабый рубль, чем ставке в 21%. Снижение цены нефти - также негатив для рубля. Ждем, что в ближайшие недели цена нефти в рублях опустится до 5000 за счет снижения долларовых цен марки Brent", - пишут эксперты в комментарии.

