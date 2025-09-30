.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль днем отыграл утреннее снижение и чуть повышается в последнюю торговую сессию квартала
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в РФ в августе замедлился до 0,5%
Рост промпроизводства в РФ в августе составил 0,5% после повышения до 0,7% в июле, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались ниже ожиданий экономистов, которые оценивали августовский рост на уровне 1%
 
Одобрен эксперимент по добровольному страхованию для самозанятых
Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила предложение Минтруда по проведению эксперимента по добровольному страхованию самозанятых в случае болезни. Об этом "Ведомостям" сообщил источник, знакомый с обсуждением, и подтвердил...
 
Малоимущим будут выдавать продовольственные сертификаты
Сегодня в Госдуму вносится межфракционный законопроект, предполагающий введение на федеральном уровне адресной социальной поддержки в виде продовольственного сертификата для россиян, чей среднедушевой доход не превышает величину регионального...
 
В РФ готовят меры поддержки топливного рынка
Правительство готовится расширить меры поддержки внутреннего топливного рынка в условиях падения производства и нехватки бензина в некоторых регионах. "Коммерсант" ознакомился с обращением вице-премьера Александра Новака в адрес премьера Михаила...
 
30 сентября 2025 года 15:23

Рубль днем отыграл утреннее снижение и чуть повышается в последнюю торговую сессию квартала

Москва. 30 сентября. Китайский юань развернулся вниз и немного дешевеет на Московской бирже днем во вторник. Рубль отыграл утреннее снижение и слегка повышается на последних торгах квартала, даже несмотря на заметное снижение цен на нефть. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,5365 руб., что на 0,55 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился на 43 копейки относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 82,44 руб./$1; контракт EURRUBF снизился на 39 копеек, до 97,01 руб./EUR1.

Курс пары юань/рубль, вероятно, останется в диапазоне 11,5-12 руб. на горизонте ближайших недель с попытками выхода в его верхнюю половину, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"В рамках сессии вторника ожидаем попыток юаня перейти к восстановлению. Уход дополнительной поддержки со стороны экспортеров и снижение цен на нефть могут способствовать активизации покупок, что позволит китайской валюте отыграть часть потерь понедельника, - пишет эксперт в комментарии. - При этом на горизонте ближайших недель мы ожидаем сохранения юанем позиций в нашем целевом диапазоне 11,5-12 руб. с попытками выхода в его верхнюю половину".

Рубль ускорил рост на этой неделе, отмечает аналитик ФГ "Финам" Николай Дудченко, причем, по его мнению, налоговый период - это лишь один из факторов давления на иностранную валюту, однако, он не является ключевым. Главным фактором, по оценке аналитика, является переоценка рынком возможной траектории движения ключевой ставки после последних налоговых поправок Минфина на 2026 год и увеличения дефицита бюджета до 3,79 трлн рублей.

"Полагаем, что на текущей неделе что USD/RUB может оттолкнуться от уровня 82,2-82,5. В случае пробоя данного уровня поддержки, допускаем возврат к отметке 81 руб. Технически регрессионный ценовой канал в валютной паре направлен наверх, однако доллар продолжает торговаться ниже своей 200-дневной скользящей средней, которая располагается на отметке 84,3. Рывок, который совершили быки в начале сентября в преддверии решения по ключевой ставке ЦБ РФ, "выдохся", а новых триггеров к росту курса доллара мы пока что не наблюдаем", - отмечает Дудченко.

Цены на нефть продолжают активно снижаться днем во вторник, инвесторы оценивают геополитику и перспективы заседания ОПЕК+.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск уменьшается на 1,54%, до $66,9 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 1,92%, до $62,22 за баррель.

Давление на нефтяные котировки продолжают оказывать сообщения западных СМИ о том, что страны ОПЕК+ в ноябре готовы увеличить добычу примерно на 137 тыс. баррелей. Заседание, на котором будут обсуждаться ноябрьские квоты, состоится 5 октября.

Кроме того, в минувшую субботу после более чем двухлетнего перерыва возобновились поставки нефти из иракского Курдистана через Турцию. Курдистан будет поставлять в турецкий порт Джейхан 180-190 тыс. баррелей в сутки, заявил министр нефти Ирака Хаяйн Абдул Гани. В будущем поставки планируется довести до 230 тыс. б/с.

Банк России во вторник, 30 сентября, в рамках аукциона недельного репо разместил 1 трлн 490 млрд рублей (при лимите 1 трлн 490 млрд рублей и спросе 2 трлн 270,131 млрд рублей) в среднем по ставке 17,13% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 23 сентября, ЦБ разместил 1 трлн 300 млрд рублей (при лимите 1 трлн 300 млрд рублей и спросе 1 трлн 712,669 млрд рублей) в среднем по ставке 17,11% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
01 октября 2025 года 11:17
Рубль утром растет в паре с юанем на фоне корректирующейся вверх нефти
Москва. 1 октября. Китайский юань снижается на Московской бирже утром в среду. Рубль растет на старте первых торгов квартала на фоне нефти, корректирующейся вверх после предыдущего падения.    читать дальше
.
01 октября 2025 года 11:07
Чистая прибыль X5 в 2025 году может снизиться на 35% - Freedom Finance Global
Чистая прибыль ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) в 2025 году может снизиться на 35%, но дивиденды будут, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "ИКС 5" во вторник опубликовала обновленный прогноз финансовых результатов по МСФО за 2025 год. Компания сохраняет прогноз...    читать дальше
.
01 октября 2025 года 10:48
Триггеры для разворота индекса RGBI вверх пока отсутствуют - ПСБ
Триггеры для разворота индекса RGBI вверх пока отсутствуют, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. "Снижение котировок ОФЗ во вторник продолжилось - индекса RGBI достиг отметки 114,6 п. (-0,77 п.), - отмечает эксперт в комментарии. - Давление...    читать дальше
.
01 октября 2025 года 10:31
"Цифра брокер" подтверждает негативную оценку перспектив акций М.Видео
"Цифра брокер" подтверждает негативную оценку перспектив акций "М.Видео", сообщается в комментарии аналитиков. Котировки акций "М.Видео" повысились более чем на 30% на новостях об интересе китайского онлайн-ритейлера JD.com к допэмиссии компании, что привело к проведению дискретного аукциона по...    читать дальше
.
01 октября 2025 года 10:18
Поводов для уверенного роста индекса Мосбиржи нет - "Алор Брокер"
Поводов для уверенного роста индекса Мосбиржи в настоящее время в целом нет, бенчмарк будет тестировать сопротивление на уровне 2700 пунктов в среду, говорится в комментарии руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексея Антонова. Геополитика, повышение налогов и...    читать дальше
.
01 октября 2025 года 10:02
Индекс Мосбиржи будет торговаться в зоне 2650-2750п в среду - ПСБ
Индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2650-2750 пунктов на торгах в среду, прогнозирует управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова. Давление на рыночный сантимент продолжают оказывают сохраняющаяся геополитическая напряженность (угрозы новых...    читать дальше
.
01 октября 2025 года 09:50
Факторов в пользу ухода курса рубля ниже 11,5 руб./юань не видно - ПСБ
Факторов в пользу ухода курса валютной пары юань/рубль ниже уровня в 11,5 рубля за юань в настоящее время не видно, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. "Несмотря на уверенное поступательное движение рубля, в текущий момент мы не видим поводов...    читать дальше
.
01 октября 2025 года 09:48
Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва.1 октября. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне отсутствия значимых новостей на геополитическую и санкционную тематику, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
.
01 октября 2025 года 09:34
Дальнейшее укрепление рубля к юаню маловероятно - "ВТБ Моя Аналитика"
Дальнейшее укрепление рубля по отношению к юаню маловероятно, пара CNY/RUB, скорее всего, вернется в диапазон 11,5-12 рублей за юань, полагают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". "Все-таки ключевой ставке ЦБ РФ в размере 17% годовых должен соответствовать более слабый рубль, чем ставке...    читать дальше
.
01 октября 2025 года 09:21
Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - окончательные индексы деловой активности в производстве стран Европы и США за сентябрь от PMI; - предварительный индекс потребительских цен еврозоны за сентябрь; -...    читать дальше
.
01 октября 2025 года 09:10
Dow Jones обновил рекорд
Уолл-стрит закрылась в плюсе по итогам торгов во вторник. Фондовые рынки Японии и Австралии снижаются в среду, Южная Корея растет. Нефть дорожает в среду утром, Brent торгуется у $66,3 за баррель.    читать дальше
.
30 сентября 2025 года 19:41
Рынок акций РФ во вторник смог отыграть утренние потери за счет закрытия "шортов", сентябрь закрыл ощутимым падением
Москва. 30 сентября. Рынок акций РФ к закрытию основных торгов во вторник смог отыграть утренние потери за счет закрытия "шортов" игроками в конце месяца, хотя общие настроения остаются подавленными из-за сохранения геополитической напряженности, опасений паузы в монетарном смягчении ЦБ РФ и на фоне подешевевшей нефти (ноябрьский фьючерс на Brent в день экспирации опустился к $67 за баррель). Индекс МосБиржи отскочил в район 2685 пунктов после утреннего падения в район 2650 пунктов (минимум с 14 июля).    читать дальше
.
30 сентября 2025 года 19:33
Рубль в последнюю торговую сессию квартала повысился в паре с юанем, несмотря на падение цен на нефть
Москва. 30 сентября. Китайский юань снизился на Московской бирже по итогам торгов во вторник. Рубль вырос на последних торгах квартала, даже несмотря на заметное снижение цен на нефть. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,5185 руб., что на 2,35 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
30 сентября 2025 года 19:02
"Финам" подтверждает рейтинг акций Промомеда на уровне "покупать"
"Финам" подтверждает рейтинг акций "Промомеда" на уровне "покупать" с сохранением целевой цены 592 руб., что соответствует потенциалу роста на 53%, сообщается в материале аналитика Зарины Саидовой. "Акции "Промомеда" за последние полтора месяца растеряли выигрыши, имевшие место с начала года на...    читать дальше
.
30 сентября 2025 года 18:45
ПСБ сохраняет прогнозную цену акций Полюса на уровне 2600 руб
Банк ПСБ сохраняет прогнозную цену акций "Полюса" на уровне 2600 рублей за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитков. "Считаем целесообразным обратить внимание на золотодобытчиков, среди которых выделяем "Полюс", - пишут эксперты. - В сентябре компания показала устойчивость...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.