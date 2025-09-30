Рубль днем отыграл утреннее снижение и чуть повышается в последнюю торговую сессию квартала

Москва. 30 сентября. Китайский юань развернулся вниз и немного дешевеет на Московской бирже днем во вторник. Рубль отыграл утреннее снижение и слегка повышается на последних торгах квартала, даже несмотря на заметное снижение цен на нефть. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,5365 руб., что на 0,55 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился на 43 копейки относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 82,44 руб./$1; контракт EURRUBF снизился на 39 копеек, до 97,01 руб./EUR1.

Курс пары юань/рубль, вероятно, останется в диапазоне 11,5-12 руб. на горизонте ближайших недель с попытками выхода в его верхнюю половину, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"В рамках сессии вторника ожидаем попыток юаня перейти к восстановлению. Уход дополнительной поддержки со стороны экспортеров и снижение цен на нефть могут способствовать активизации покупок, что позволит китайской валюте отыграть часть потерь понедельника, - пишет эксперт в комментарии. - При этом на горизонте ближайших недель мы ожидаем сохранения юанем позиций в нашем целевом диапазоне 11,5-12 руб. с попытками выхода в его верхнюю половину".

Рубль ускорил рост на этой неделе, отмечает аналитик ФГ "Финам" Николай Дудченко, причем, по его мнению, налоговый период - это лишь один из факторов давления на иностранную валюту, однако, он не является ключевым. Главным фактором, по оценке аналитика, является переоценка рынком возможной траектории движения ключевой ставки после последних налоговых поправок Минфина на 2026 год и увеличения дефицита бюджета до 3,79 трлн рублей.

"Полагаем, что на текущей неделе что USD/RUB может оттолкнуться от уровня 82,2-82,5. В случае пробоя данного уровня поддержки, допускаем возврат к отметке 81 руб. Технически регрессионный ценовой канал в валютной паре направлен наверх, однако доллар продолжает торговаться ниже своей 200-дневной скользящей средней, которая располагается на отметке 84,3. Рывок, который совершили быки в начале сентября в преддверии решения по ключевой ставке ЦБ РФ, "выдохся", а новых триггеров к росту курса доллара мы пока что не наблюдаем", - отмечает Дудченко.

Цены на нефть продолжают активно снижаться днем во вторник, инвесторы оценивают геополитику и перспективы заседания ОПЕК+.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск уменьшается на 1,54%, до $66,9 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 1,92%, до $62,22 за баррель.

Давление на нефтяные котировки продолжают оказывать сообщения западных СМИ о том, что страны ОПЕК+ в ноябре готовы увеличить добычу примерно на 137 тыс. баррелей. Заседание, на котором будут обсуждаться ноябрьские квоты, состоится 5 октября.

Кроме того, в минувшую субботу после более чем двухлетнего перерыва возобновились поставки нефти из иракского Курдистана через Турцию. Курдистан будет поставлять в турецкий порт Джейхан 180-190 тыс. баррелей в сутки, заявил министр нефти Ирака Хаяйн Абдул Гани. В будущем поставки планируется довести до 230 тыс. б/с.

Банк России во вторник, 30 сентября, в рамках аукциона недельного репо разместил 1 трлн 490 млрд рублей (при лимите 1 трлн 490 млрд рублей и спросе 2 трлн 270,131 млрд рублей) в среднем по ставке 17,13% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 23 сентября, ЦБ разместил 1 трлн 300 млрд рублей (при лимите 1 трлн 300 млрд рублей и спросе 1 трлн 712,669 млрд рублей) в среднем по ставке 17,11% годовых.