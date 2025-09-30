Акции Черкизово справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции ПАО "Группа Черкизово" справедливо оценены рынком, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Один из крупнейших производителей мяса в России подвел операционные итоги первых шести месяцев 2025 года. Аналитики сервиса умеренно положительно оценивают результаты компании и отмечают, что компания активно наращивает производство мяса птицы за счет инвестиций и интеграции новых активов. "При этом компании удается успешно перекладывать инфляцию в рост цен на свою продукцию по всем сегментам, - подчеркивают они. - В данный момент мы считаем, что акции "Черкизово" справедливо оценены рынком".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.