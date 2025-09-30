Акции HSBC, Apple и Exxon Mobil будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс

Акции HSBC Holdings Plc., Apple Inc. и Exxon Mobil будут интересны на текущей неделе, полагает эксперт БКС Экспресс Оксана Холоденко.

"Стало известно о коллаборации IT-компании с банком HSBC. Речь идет о тестировании алгоритма торговли облигациями, базирующемся на комбинации традиционных и количественных ресурсов, - отмечает аналитик в комментарии. - За месяц акции выросли на 17%. Бумаги вошли в зону перекупленности по RSI(14). Несмотря на это, возможен новый рывок наверх".

В свою очередь, акции Apple за месяц акции выросли на 12%. 9 сентября состоялась презентация новых смартфонов Apple, наблюдается повышенный спрос на них. На днях генеральный директор компании Тим Кук заявил, что повышение цен на новые модели не связано с планами Дональда Трампа относительно торговых пошлин. На взгляд Холоденко, локально возможен рывок в район $260.

"Рост бумаг Exxon Mobil наблюдался на фоне позитивной динамики нефтяных котировок: за неделю фьючерсы на WTI прибавили 3,9%, - отмечает эксперт. - Компания приняла окончательное инвестиционное решение по проекту Hammerhead, который находится на шельфе Гайаны. Это произошло после получения необходимых разрешений. Проект стоимостью в $6,8 млрд станет седьмым на блоке Stabroek и, как ожидается, начнет добычу в 2029 году. Акции уперлись в горизонтальное сопротивление. Возможен новый рывок. Ближайший ориентир при таком раскладе - $119,8".

