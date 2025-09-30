.
30 сентября 2025 года 14:12
Freedom Finance Global сохраняет прогнозную цену акций М.Видео на уровне 105 руб
Freedom Finance Global сохраняет прогнозную стоимость акций "М.Видео" на уровне 105 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале ведущего аналитика инвестиционной компании Натальи Мильчаковой. Акции эмитента на торгах во вторник "взлетели" на сообщениях СМИ об интересе иностранных инвесторов (в частности, крупнейшего онлайн-ритейлера Китая JD.com Inc.) к допэмиссии компании, отмечает эксперт. Какую долю в капитале может получить JD.com, пока не сообщается, однако самой новости о возможном входе крупного стратегического инвестора, тем более иностранного, "быкам" было достаточно, чтобы начать не просто покупать, а хватать подешевевшие акции "М.Видео" и разогнать цену до недельного максимума, констатирует Мильчакова. "Мы предполагали ранее, что среди возможных приобретателей акций дополнительного выпуска "М.Видео" может оказаться JD.com, так как у нее есть значительный интерес к восстановлению своих позиций на российском рынке непродовольственных товаров, утраченных после неудачного проекта 2015-2016 гг., когда компания пыталась развивать бизнес в России самостоятельно (без российских партнеров), за исключением нескольких платежных систем", - пишет аналитик. "Полагаем, что привлечение в капитал такого инвестора, как JD.com, позволит российскому ритейлеру развивать новые бизнесы и услуги и одновременно не увеличивать долговую нагрузку. Таким образом, два дополнительных выпуска акций будут способствовать (главным образом) привлечению инвестиций в развитие компании, при этом крупнейшие акционеры и все остальные держатели акций могут сохранить свои доли в капитале эмитента, если воспользуются преимущественным правом приобретения бумаг новых выпусков, - говорится в обзоре Мильчаковой. - Однако следует отметить, что в настоящее время рост "М.Видео" связан только с сообщениями СМИ, официальных комментариев ни от российского ритейлера, ни от его потенциального китайского партнера пока не поступало. Если, например, по причине опасений вторичных санкций или по иным причинам JD.com откажется от возможной сделки с "М.Видео", акции последней могут сильно упасть, и инвестиции в них, несмотря на недооцененность бумаг, связаны с высоким риском". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
