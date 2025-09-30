Рубль утром дешевеет в паре с юанем после завершения налогового периода сентября

Москва. 30 сентября. Китайский юань укрепляется на Московской бирже утром во вторник, рубль опускается после завершения налогового периода сентября. Накануне компании-экспортеры перечислили в бюджет НДФЛ, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,575 руб. (+3,3 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,28 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Курс пары юань/рубль, вероятно, останется в диапазоне 11,5-12 руб. на горизонте ближайших недель с попытками выхода в его верхнюю половину, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"В рамках сессии вторника ожидаем попыток юаня перейти к восстановлению. Уход дополнительной поддержки со стороны экспортеров и снижение цен на нефть могут способствовать активизации покупок, что позволит китайской валюте отыграть часть потерь понедельника, - пишет эксперт в комментарии. - При этом на горизонте ближайших недель мы ожидаем сохранения юанем позиций в нашем целевом диапазоне 11,5-12 руб. с попытками выхода в его верхнюю половину".

Цены на нефть снижаются утром во вторник, инвесторы оценивают геополитику и перспективы заседания ОПЕК+.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск уменьшается на 0,46%, до $67,52 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,58%, до $63,07 за баррель.

Давление на нефтяные котировки продолжают оказывать сообщения западных СМИ о том, что страны ОПЕК+ в ноябре готовы увеличить добычу примерно на 137 тыс. баррелей. Заседание, на котором будут обсуждаться ноябрьские квоты, состоится 5 октября.

Кроме того, в минувшую субботу после более чем двухлетнего перерыва возобновились поставки нефти из иракского Курдистана через Турцию. Курдистан будет поставлять в турецкий порт Джейхан 180-190 тыс. баррелей в сутки, заявил министр нефти Ирака Хаяйн Абдул Гани. В будущем поставки планируется довести до 230 тыс. б/с.