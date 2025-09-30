30 сентября 2025 года 10:29
Рубль утром дешевеет в паре с юанем после завершения налогового периода сентября
Москва. 30 сентября. Китайский юань укрепляется на Московской бирже утром во вторник, рубль опускается после завершения налогового периода сентября. Накануне компании-экспортеры перечислили в бюджет НДФЛ, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.
По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,575 руб. (+3,3 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,28 коп. ниже уровня действующего официального курса.
Курс пары юань/рубль, вероятно, останется в диапазоне 11,5-12 руб. на горизонте ближайших недель с попытками выхода в его верхнюю половину, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.
"В рамках сессии вторника ожидаем попыток юаня перейти к восстановлению. Уход дополнительной поддержки со стороны экспортеров и снижение цен на нефть могут способствовать активизации покупок, что позволит китайской валюте отыграть часть потерь понедельника, - пишет эксперт в комментарии. - При этом на горизонте ближайших недель мы ожидаем сохранения юанем позиций в нашем целевом диапазоне 11,5-12 руб. с попытками выхода в его верхнюю половину".
Цены на нефть снижаются утром во вторник, инвесторы оценивают геополитику и перспективы заседания ОПЕК+.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск уменьшается на 0,46%, до $67,52 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,58%, до $63,07 за баррель.
Давление на нефтяные котировки продолжают оказывать сообщения западных СМИ о том, что страны ОПЕК+ в ноябре готовы увеличить добычу примерно на 137 тыс. баррелей. Заседание, на котором будут обсуждаться ноябрьские квоты, состоится 5 октября.
Кроме того, в минувшую субботу после более чем двухлетнего перерыва возобновились поставки нефти из иракского Курдистана через Турцию. Курдистан будет поставлять в турецкий порт Джейхан 180-190 тыс. баррелей в сутки, заявил министр нефти Ирака Хаяйн Абдул Гани. В будущем поставки планируется довести до 230 тыс. б/с.
30 сентября 2025 года 17:23
Новый выпуск облигаций "Новабев Групп" серии 003Р-01 - качественный инструмент для инвесторов, желающих зафиксировать интересную доходность на горизонте 3 лет без избыточных кредитных и корпоративных рисков, говорится в материале аналитика "Финама" Никиты Бороданова.
Второй эшелон продолжает быть
30 сентября 2025 года 16:44
Совкомбанк начал аналитическое освещение "Транснефти" с рекомендацией "покупать" для ее "префов", сообщается в материале аналитика Егора Объедкова.
"Транснефть" глубоко интегрирована в нефтегазовую отрасль РФ и является важным звеном в цепочках экспортных поставок нефти и нефтепродуктов, - пишет
30 сентября 2025 года 16:13
Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 6600-6700 пунктов на торгах во вторник, баланс рисков на предстоящую сессию оценивается как нейтральный при умеренной волатильности, считает аналитик Freedom Finance Global Арайлым Канаткызы.
"С технической точки зрения S&P 500 продолжает
30 сентября 2025 года 15:42
Акции ПАО "Группа Черкизово" справедливо оценены рынком, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".
Один из крупнейших производителей мяса в России подвел операционные итоги первых шести месяцев 2025 года. Аналитики сервиса умеренно положительно оценивают результаты
30 сентября 2025 года 15:16
Акции HSBC Holdings Plc., Apple Inc. и Exxon Mobil будут интересны на текущей неделе, полагает эксперт БКС Экспресс Оксана Холоденко.
"Стало известно о коллаборации IT-компании с банком HSBC. Речь идет о тестировании алгоритма торговли облигациями, базирующемся на комбинации традиционных и
30 сентября 2025 года 14:43
Прогнозный диапазон для курса рубля в октябре составляет 81-86 руб./$1 и 11,5-11,9 руб./юань, говорится в комментарии ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.
"Ослабление рубля в текущем месяце стало результатом осложнения геополитической обстановки, а также снижения цен на
30 сентября 2025 года 14:12
Freedom Finance Global сохраняет прогнозную стоимость акций "М.Видео" на уровне 105 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале ведущего аналитика инвестиционной компании Натальи Мильчаковой.
Акции эмитента на торгах во вторник "взлетели" на сообщениях СМИ об интересе иностранных
30 сентября 2025 года 13:44
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Сбербанка с целью 318,35 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,76%, стоп-приказ: 287,41 рубля, говорится в материале инвестиционной компании.
Эмитент по итогам 8М25
30 сентября 2025 года 13:19
Акции представителей российского IT-сектора ("Группы Позитив", ГК "Астра", ПАО "ИВА", ПАО "Аренадата", ПАО "Диасофт") в ближайшее время будут торговаться "хуже рынка", считают аналитики банка ПСБ.
Комитет Госдумы по бюджету и налогам опубликовал 29 сентября законопроект о внесении изменений в
30 сентября 2025 года 12:52
Ключевая ставка Банка России может упасть до 10% годовых к концу следующего года, предполагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин назвал ключевую ставку ЦБ РФ ниже 10% годовых идеальным
30 сентября 2025 года 12:14
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает "позитивную" оценку перспектив цены акции "Роснефти", сообщается в материале аналитиков Кирилла Бахтина и Булата Мударисова.
Правительство РФ предложило увеличить налоговый вычет по cеверному Приобскому месторождению в течение 2026-2030 гг. включительно
30 сентября 2025 года 12:00
Альфа-банк прогнозирует сохранение ключевой ставки Банка России на уровне 17% до конца текущего года, говорится в обзоре главного экономиста банка Наталии Орловой. Ранее эксперт ориентировалась на ее снижение до 15%.
По оценкам экономиста, анонсированное повышение ставки НДС с начала 2026 года
30 сентября 2025 года 11:41
Прогнозная цена бумаг "ФосАгро" на горизонте двенадцати месяцев составляет 8600 рублей за штуку, компания - привлекательная инвестиционная идея, считают аналитики банка ПСБ.
Компания демонстрирует позитивную динамику финансовых показателей в текущем году благодаря сильному внешнему спросу,
30 сентября 2025 года 11:15
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает позитивную оценку перспектив цены акций "Транснефти", сообщается в материале аналитиков Кирилла Бахтина и Булата Мударисова.
Минфин РФ предложил разрешить "Транснефти" уменьшать региональную часть налога на прибыль через механизм инвестиционного
30 сентября 2025 года 10:41
Давление на котировки российских акций может сохраниться на торгах во вторник, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.
"Наш целевой диапазон на день по индексу Мосбиржи 2630-2700 пунктов. При этом сохранение давления на российские акции может
