Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва.30 сентября. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе геополитических и санкционных рисков из-за конфликта вокруг Украины, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил накануне, что Россия внимательно изучает заявления официальных лиц США, связанные с возможностью поставок Киеву крылатых ракет "Томагавк" и ударов вглубь России. "Мы действительно слышали эти заявления, мы внимательно сейчас их анализируем", - сказал Песков журналистам в понедельник в ответ на просьбу прокомментировать заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса и спецпосланника США Кита Келлога о возможности поставок Украине "Томагавков" и ударов вглубь территории РФ.

Он подчеркнул, что за этим вопросом внимательно следят российские военные специалисты. Отвечая на вопрос, каким будет ответ Москвы в случае поставки "Томагавков" Киеву, Песков заметил, что пока необходимо понять потенциальные угрозы и выяснить, кто будет вовлечен в процесс.

Фондовые индексы США выросли в понедельник на позитивных корпоративных новостях. В то же время опасения приостановки работы американского правительства ограничили подъем рынка. Так называемый шатдаун может случиться уже в среду, поскольку срок действия закона о временном финансировании работы федеральных ведомств истекает 30 сентября.

Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о продлении временного финансирования работы правительства до 21 ноября, однако теперь он должен быть утвержден Сенатом. В Сенате у республиканцев 53 голоса из 100, а для одобрения законопроекта нужно 60. Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с представителями демократов и республиканцев в Конгрессе, чтобы договориться о заключении соглашения, которое позволило бы избежать шатдауна.

Внимание рынка на этой неделе направлено на ряд важных статданных, которые могут повлиять на дальнейшие решения Федеральной резервной системы (ФРС) по денежно-кредитной политике. Так, Институт управления поставками (ISM) обнародует индексы деловой активности в сфере услуг и в производственном секторе, а в пятницу выйдет ключевой отчет Минтруда США о безработице за сентябрь. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозируют сохранение безработицы в США в сентябре на уровне 4,3% и увеличение числа рабочих мест на 50 тыс.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник меняются слабо и без единой динамики. Розничные продажи в Японии в августе упали на 1,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Это первое сокращение показателя за 3,5 года (с февраля 2022 года) и самое значительное снижение за четыре года (с августа 2021 года). Причем аналитики ожидали повышения в среднем на 1%. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:39 МСК увеличилось менее чем на 0,1%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:39 МСК вырос на 0,4%, гонконгский Hang Seng находится практически на уровне закрытия предыдущих торгов. С 1 по 8 октября биржи материкового Китая будут закрыты в связи с государственными праздниками. Южнокорейский индекс Kospi к 8:35 МСК снизился почти на 0,1%. Австралийский S&P/ASX 200 опустился менее чем на 0,1%. Резервный банк Австралии (RBA) по итогам сентябрьского заседания сохранил ключевую процентную ставку на минимальном с апреля 2023 года уровне в 3,6%. Решение о сохранении ставки совпало с ожиданиями экономистов.

В свою очередь мировые цены на нефть снижаются утром во вторник, инвесторы оценивают геополитику и перспективы заседания ОПЕК+. Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск уменьшается на 0,49%, до $67,64 за баррель. В понедельник контракт подорожал на 3,08%, до $67,97 за баррель. Срок обращения фьючерсов на ноябрь истекает с закрытием рынка во вторник. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подешевели к этому времени на 0,43%, до $63,18 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов сократилась на 3,45%, до $63,45 за баррель.

Президент США Дональд Трамп и премьер Израиля Беньямин Нетаньяху в понедельник заявили, что предварительно согласовали американский план урегулирования конфликта в Газе. "Надеюсь, что у нас будет согласие на мирное решение. А если ХАМАС откажется от соглашения (...), то Израиль получит мою поддержку для того, чтобы сделать то, что посчитает необходимым", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме после переговоров с Нетаньяху.

Давление на нефтяные котировки также продолжают оказывать сообщения западных СМИ о том, что страны ОПЕК+ в ноябре готовы снова увеличить добычу примерно на 137 тыс. баррелей. Заседание, на котором будут обсуждаться ноябрьские квоты, состоится 5 октября. Кроме того, в субботу после более чем двухлетнего перерыва возобновились поставки нефти из иракского Курдистана через Турцию. Курдистан будет поставлять в турецкий порт Джейхан 180-190 тыс. баррелей в сутки, заявил министр нефти Ирака Хаяйн Абдул Гани. В будущем поставки планируется довести до 230 тыс. б/с.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась почти в 2 раза относительно предыдущего торгового дня, но все равно осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 15,255 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 9,849 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно негативную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 29 сентября снизился на 0,13% и составил 117,03 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (27-29 сентября) потерял 0,03%, опустившись до 1157,33 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Почта России БО-002P-03" (-1,1%), "Автодор-003Р-02" (-0,7%), "РЖД-28" (-0,59%) и "РЖД-001P-16R" (-0,56%), а в лидерах роста - облигации "РЖД-001P-03R" (+1,35%), "Ростелеком-001P-01R" (MOEX: RTKM) (+0,4%) и "Газпромбанк-001Р-21Р" (+0,38%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Миррико" завершило размещение выпуска 3-летних облигаций серии БО-П05 объемом 435 млн рублей. Предусмотрены ежемесячные купоны, ставка составит 22,5% годовых, что соответствует доходности к досрочному погашению в размере 24,97% годовых. По выпуску предусмотрен сall-опцион в дату окончания 18-го купонного периода (через 1,5 года обращения). Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6. В условия эмиссии входит ковенантный пакет.

IEK Group (бренд АО "ИЭК Холдинг", занимается производством электротехнических решений) увеличила объем размещения двухлетних облигаций серии 001P-04 с 2 млрд рублей до 3 млрд рублей. Сбор заявок на флоатер прошел 29 сентября. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ РФ был установлен в размере 275 базисных пунктов. По выпуску будут выплачиваться плавающие ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России плюс спред. Техразмещение запланировано на 2 октября. Выпуск доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

"Уральская сталь" 8 октября с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на два выпуска облигаций серий БО-001Р-06 и БО-001Р-07 совокупным планируемым объемом 3 млрд рублей. По 2,5-летнему выпуску БО-001Р-06 будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки купона - не выше 20% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 21,94% годовых. По 2-летнему выпуску БО-001Р-07 будут выплачиваться ежемесячные плавающие купоны. Ориентир спреда к ключевой ставке Банка России - не выше 425 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 13 октября. Выпуск с фиксированными купонами доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6, флоатер - только для квалифицированных инвесторов.