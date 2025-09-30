Ставка ЦБ РФ может упасть до 10% к концу 2026г - Freedom Finance Global

Ключевая ставка Банка России может упасть до 10% годовых к концу следующего года, предполагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин назвал ключевую ставку ЦБ РФ ниже 10% годовых идеальным уровнем для бизнеса, добавив, что коридор в 10-12% годовых тоже приемлем, отмечает эксперт.

"Мы ожидаем в базовом сценарии, что ключевая ставка к концу декабря 2025 года будет снижена до 15,5-16% годовых, ее снижение в текущем году до 15% и ниже выглядит слишком оптимистичным, - пишет Мильчакова в комментарии. - В 2026 году, по нашему мнению, ставка будет снижаться быстрее, и вполне вероятно, что к концу следующего года она упадет до 10% годовых, как ожидает российский бизнес".

