Бумаги ФосАгро - привлекательная инвестидея - ПСБ

Прогнозная цена бумаг "ФосАгро" на горизонте двенадцати месяцев составляет 8600 рублей за штуку, компания - привлекательная инвестиционная идея, считают аналитики банка ПСБ.

Компания демонстрирует позитивную динамику финансовых показателей в текущем году благодаря сильному внешнему спросу, способствующему как наращиванию объемов реализации продукции, так и росту цен, констатируют эксперты.

Причем высокая рентабельность по EBITDA (32% по итогам 6М25) позволяет эмитенту генерировать положительный свободный денежный поток и, как следствие, дает возможность сокращать долговую нагрузку и выплачивать неплохие дивиденды.

"Учитывая, что показатель чистый долг/EBITDA составляет 1,25х, промежуточные дивиденды составят 273 руб. на акцию, дивидендная отсечка - 1 октября", - указывают аналитики банка в обзоре.

"Мы квалифицируем бизнес "ФосАгро" как сильный благодаря благоприятной ценовой конъюнктуре на мировых рынках удобрений, считаем компанию естественным бенефициаром ожидаемого нами ослабления рубля, - пишут эксперты в материале ПСБ. - Учитывая интересные с исторической точки зрения оценки (форвардные P/E и EV/EBITDA примерно на 20% ниже уровней до начала СВО), хорошие виды на бизнес и дивиденды (финальные дивиденды за 2025 год могут составить 300-330 руб. на акцию), считаем компанию привлекательной инвестиционной идеей и ждем достаточно оперативного закрытия постдивидендного "гэпа". Наш таргет на горизонте двенадцати месяцев - 8600 рублей".

