Давление на рынке акций РФ пока может сохраниться - ПСБ

Давление на котировки российских акций может сохраниться на торгах во вторник, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Наш целевой диапазон на день по индексу Мосбиржи 2630-2700 пунктов. При этом сохранение давления на российские акции может привести к смещению рынка в сторону нижней границы данного коридора. Способствовать этому будет дальнейшая неопределенность по геополитике и пересмотр инвесторами ожиданий по ставке, - пишет эксперт в комментарии. - В такой ситуации "хуже рынка" могут оказаться бумаги компаний, чувствительных к ставке в экономике. Отдельно стоят такие бумаги, как ПАО "Полюс" и ГМК "Норильский никель", где сохраняется поддержка со стороны динамики драгметаллов, что может способствовать их росту, несмотря на дальнейшее ухудшение рыночной конъюнктуры".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.