Прогнозная цена акций Транснефти - 1643 руб. - "ВТБ Моя Аналитика"

Прогнозная стоимость привилегированных акций "Транснефти" на горизонте года составляет 1643 рубля за штуку, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика".

Бумаги эмитента в понедельник торговались в плюсе, отмечают эксперты.

Ранее вышла новость о намерении Минфина разрешить компании уменьшать региональную часть налога на прибыль (17% из суммарных 40%) через механизм инвестиционного налогового вычета. Это региональная льгота по налогу на прибыль, которая может достигать 100%.

"Считаем, что подобный шаг увеличивает шансы на дополнительную индексацию тарифов компании в 2026 году по примеру текущего", - указывают аналитики телеграм-канала.

"Транснефть" - безусловно, защитная бумага. Она нечувствительна к курсу рубля и ценам на нефть, при этом мы оцениваем дивидендную доходность компании на год вперед в 15%. Наш прогноз по акциям компании на двенадцать месяцев - 1643 рубля", - пишут эксперты в обзоре.

