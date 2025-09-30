Удержание индексом RGBI текущих уровней зависит от внешних новостей - ПСБ

Удержание индексом RGBI текущих уровней во многом зависит от внешнего новостного фона, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Индекс RGBI в понедельник продолжил снижение, достигнув 115,3 пункта, констатирует эксперт.

"На наш взгляд, после заявлений регулятора относительно бюджета на прошлой неделе ключевыми факторами негатива являются возросшие геополитические риски, - пишет Грицкевич в материале ПСБ. - Напомним, ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что параметры бюджета снимают опасения регулятора относительно значимого повышения прогноза ставки на 2026 год с текущего уровня 12-13%. При этом отметим, индекс RGBI уже достиг уровней начала июля, когда ключевая ставка еще находилась на отметке 20% - текущие значения кривой ОФЗ уже закладывает переход ЦБ к более плавной траектории снижения ключевой ставки".

Индекс RGBI пока остается в диапазоне 115-116 пунктов, явных признаков разворота в настоящее время нет ввиду сохранения внешнего негативного фона, указывает аналитик банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.