Рубль, вероятно, в целом останется в диапазоне 11,5-12 руб./юань в ближайшие недели - ПСБ

Курс пары юань/рубль, вероятно останется в диапазоне 11,5-12 руб. за юань на горизонте ближайших недель с попытками выхода в его верхнюю половину, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"В рамках сессии вторника ожидаем попыток юаня перейти к восстановлению. Уход дополнительной поддержки со стороны экспортеров и снижение цен на нефть могут способствовать активизации покупок, что позволит китайской валюте отыграть часть потеть понедельника, - пишет эксперт в комментарии. - При этом на горизонте ближайших недель мы ожидаем сохранения юанем позиций в нашем целевом диапазоне 11,5-12 руб. за юань, с попытками выхода в его верхнюю половину".

