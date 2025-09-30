Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- индикаторы деловой активности в секторах услуг и производства Китая PMI за сентябрь;

- индикаторы деловой активности в секторах услуг и производства Китая Caixin за сентябрь;

- пересмотренный ВВП Великобритании за 2К25;

- розничные продажи Германии за август;

- отчет по рынку труда Германии за сентябрь;

- предварительный индекс потребительских цен Германии за сентябрь;

- выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард;

- Чикагский индекс производственной активности за сентябрь;

- индекс потребительского доверия США за сентябрь;

- число открытых вакансий в США в августе по оценке JOLTS;

- акции "ФосАгро" последний день торгуются с дивидендами за 1П25;

- акционеры ПАО "Полюс" и "Евротранса" рассмотрят дивиденды 1П25;

- ВТБ планирует завершить допэмиссию;

- квартальные результаты Nike Inc.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.