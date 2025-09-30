.
.
30 сентября 2025 года 09:16
Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - индикаторы деловой активности в секторах услуг и производства Китая PMI за сентябрь; - индикаторы деловой активности в секторах услуг и производства Китая Caixin за сентябрь; - пересмотренный ВВП Великобритании за 2К25; - розничные продажи Германии за август; - отчет по рынку труда Германии за сентябрь; - предварительный индекс потребительских цен Германии за сентябрь; - выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард; - Чикагский индекс производственной активности за сентябрь; - индекс потребительского доверия США за сентябрь; - число открытых вакансий в США в августе по оценке JOLTS; - акции "ФосАгро" последний день торгуются с дивидендами за 1П25; - акционеры ПАО "Полюс" и "Евротранса" рассмотрят дивиденды 1П25; - ВТБ планирует завершить допэмиссию; - квартальные результаты Nike Inc. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
МИР-РОССИЯ-РЫНКИ-АНОНС
30 сентября 2025 года 17:23
Новый выпуск облигаций "Новабев Групп" серии 003Р-01 - качественный инструмент для инвесторов, желающих зафиксировать интересную доходность на горизонте 3 лет без избыточных кредитных и корпоративных рисков, говорится в материале аналитика "Финама" Никиты Бороданова. Второй эшелон продолжает быть... читать дальше
.30 сентября 2025 года 16:44
Совкомбанк начал аналитическое освещение "Транснефти" с рекомендацией "покупать" для ее "префов", сообщается в материале аналитика Егора Объедкова. "Транснефть" глубоко интегрирована в нефтегазовую отрасль РФ и является важным звеном в цепочках экспортных поставок нефти и нефтепродуктов, - пишет... читать дальше
.30 сентября 2025 года 16:13
Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 6600-6700 пунктов на торгах во вторник, баланс рисков на предстоящую сессию оценивается как нейтральный при умеренной волатильности, считает аналитик Freedom Finance Global Арайлым Канаткызы. "С технической точки зрения S&P 500 продолжает... читать дальше
.30 сентября 2025 года 15:42
Акции ПАО "Группа Черкизово" справедливо оценены рынком, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Один из крупнейших производителей мяса в России подвел операционные итоги первых шести месяцев 2025 года. Аналитики сервиса умеренно положительно оценивают результаты... читать дальше
.30 сентября 2025 года 15:16
Акции HSBC Holdings Plc., Apple Inc. и Exxon Mobil будут интересны на текущей неделе, полагает эксперт БКС Экспресс Оксана Холоденко. "Стало известно о коллаборации IT-компании с банком HSBC. Речь идет о тестировании алгоритма торговли облигациями, базирующемся на комбинации традиционных и... читать дальше
.30 сентября 2025 года 14:43
Прогнозный диапазон для курса рубля в октябре - 81-86 руб./$1 и 11,5-11,9 руб./юань - Freedom Finance Global
Прогнозный диапазон для курса рубля в октябре составляет 81-86 руб./$1 и 11,5-11,9 руб./юань, говорится в комментарии ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой. "Ослабление рубля в текущем месяце стало результатом осложнения геополитической обстановки, а также снижения цен на... читать дальше
.30 сентября 2025 года 14:12
Freedom Finance Global сохраняет прогнозную стоимость акций "М.Видео" на уровне 105 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале ведущего аналитика инвестиционной компании Натальи Мильчаковой. Акции эмитента на торгах во вторник "взлетели" на сообщениях СМИ об интересе иностранных... читать дальше
.30 сентября 2025 года 13:44
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Сбербанка с целью 318,35 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,76%, стоп-приказ: 287,41 рубля, говорится в материале инвестиционной компании. Эмитент по итогам 8М25... читать дальше
.30 сентября 2025 года 13:19
Акции представителей российского IT-сектора ("Группы Позитив", ГК "Астра", ПАО "ИВА", ПАО "Аренадата", ПАО "Диасофт") в ближайшее время будут торговаться "хуже рынка", считают аналитики банка ПСБ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам опубликовал 29 сентября законопроект о внесении изменений в... читать дальше
.30 сентября 2025 года 12:52
Ключевая ставка Банка России может упасть до 10% годовых к концу следующего года, предполагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин назвал ключевую ставку ЦБ РФ ниже 10% годовых идеальным... читать дальше
.30 сентября 2025 года 12:14
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает "позитивную" оценку перспектив цены акции "Роснефти", сообщается в материале аналитиков Кирилла Бахтина и Булата Мударисова. Правительство РФ предложило увеличить налоговый вычет по cеверному Приобскому месторождению в течение 2026-2030 гг. включительно... читать дальше
.30 сентября 2025 года 12:00
Альфа-банк прогнозирует сохранение ставки ЦБ на уровне 17% до конца года против ожидавшегося ранее снижения до 15%
Альфа-банк прогнозирует сохранение ключевой ставки Банка России на уровне 17% до конца текущего года, говорится в обзоре главного экономиста банка Наталии Орловой. Ранее эксперт ориентировалась на ее снижение до 15%. По оценкам экономиста, анонсированное повышение ставки НДС с начала 2026 года... читать дальше
.30 сентября 2025 года 11:41
Прогнозная цена бумаг "ФосАгро" на горизонте двенадцати месяцев составляет 8600 рублей за штуку, компания - привлекательная инвестиционная идея, считают аналитики банка ПСБ. Компания демонстрирует позитивную динамику финансовых показателей в текущем году благодаря сильному внешнему спросу,... читать дальше
.30 сентября 2025 года 11:15
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает позитивную оценку перспектив цены акций "Транснефти", сообщается в материале аналитиков Кирилла Бахтина и Булата Мударисова. Минфин РФ предложил разрешить "Транснефти" уменьшать региональную часть налога на прибыль через механизм инвестиционного... читать дальше
.30 сентября 2025 года 10:41
Давление на котировки российских акций может сохраниться на торгах во вторник, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. "Наш целевой диапазон на день по индексу Мосбиржи 2630-2700 пунктов. При этом сохранение давления на российские акции может... читать дальше
