Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Цена Brent может снизиться до $65,5-66/барр. на текущей неделе - Freedom Finance Global
29 сентября 2025 года 19:05
Цена Brent может снизиться до $65,5-66/барр. на текущей неделе - Freedom Finance Global
Цена Brent может снизиться до $65,5-66 за баррель на текущей неделе, прогнозирует ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Мировые цены на нефть начали торговую неделю с обвала, констатирует эксперт. Цена Brent рухнула на 2,82%, до $67,27 за баррель впервые за последние 10 дней, а цена техасской WTI упала еще сильнее, на 3,18% до $63,63. В некоторых СМИ накануне появились сообщения о том, что ОПЕК+ по итогам встречи, назначенной на конец этой недели, может принять решение об увеличении добычи с 1 ноября не менее чем на 137 тыс. баррелей в день, что и спровоцировало страхи роста профицита нефти. Еще одной возможной причиной обвала нефтяного рынка, на взгляд Мильчаковой, может быть возобновление в прошедшие выходные экспорта нефти из иракского Курдистана по нефтепроводу, соединяющему Ирак и Турцию. "Цена Brent может еще снизиться на этой неделе до $65,5-66/барр., но, скорее всего, ниже этого уровня она не опустится, - прогнозирует аналитик инвесткомпании. - Тем более, что есть немало факторов в пользу смены профицита дефицитом, если добыча нефти и коммерческие запасы в США продолжат снижаться". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
29 сентября 2025 года 19:25
Москва. 29 сентября. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль вырос на фоне остаточного спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров, которые в понедельник перечисляли в бюджет НДФЛ, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль. читать дальше
.29 сентября 2025 года 18:43
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную цену обыкновенных акций ПАО "Банк ВТБ" со 147,51 руб. до 142,75 руб. за бумагу, что предполагает 105%-ный потенциал роста, сообщается в материале аналитиков. Рекомендация сохранена на уровне "покупать". "С начала сентября бумаги ВТБ потеряли 7%,... читать дальше
.29 сентября 2025 года 18:33
Облигации Атомэнергопрома - интересный инструмент для долгосрочной консервативной стратегии - "Финам"
Облигации "Атомэнергопрома" сохраняют крайне привлекательную комбинацию доходности и высокой надежности и являются интересным инструментом для долгосрочной консервативной стратегии, говорится в материале аналитика инвесткомпании "Финам" Никиты Бороданова. "В условиях явного дефицита качественных... читать дальше
.29 сентября 2025 года 18:05
Средний курс валютной пары доллар/рубль составит около 86 руб./$1 в 2025 году и 95 руб./$1 в 2026 году, а уровень курса национальной валюты свыше 100 руб./$1 будет пройден ранее 2028 года, считает ведущий аналитик инвестиционной компании "Цифра брокер" Наталия Пырьева. Минэкономразвития ожидает,... читать дальше
.29 сентября 2025 года 17:45
"БКС Мир инвестиций" закрыл парную торговую идею "Лонг в акциях VK/Шорт в акциях МТС", говорится в обзоре инвесткомпании. Спред по ней составил минус 5%, или минус 8% за вычетом стоимости "шорта". Как отмечают аналитики, идея показала 10%-й спред за первую неделю с момента открытия 4 июля за счет... читать дальше
.29 сентября 2025 года 17:35
"Финам" рекомендует держать акции Global X China Biotech ETF с прогнозной стоимостью на уровне 86,8 гонконгского доллара (HKD) за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 11,4%, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "Индексный фонд с... читать дальше
.29 сентября 2025 года 17:08
Рубль, скорее всего, до конца сентября останется в диапазонах 81-84 руб./$1, 96-99 руб./EUR1 и 11,5-11,9 руб./юань - Freedom Finance Global
Курсы валютных пар доллар/рубль, евро/рубль и юань/рубль, скорее всего, до конца текущего месяца останутся в диапазонах 81-84 руб./$1, 96-99 руб./EUR1 и 11,5-11,9 руб./юань соответственно, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Банк России объявил о продлении... читать дальше
.29 сентября 2025 года 16:36
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "продавать" для бумаг ПАО "Акрон" с прогнозной стоимостью на уровне 14165 рублей за штуку, сообщается в материале ведущего аналитика инвестиционной компании Василия Данилова. Текущий год ознаменовался ускорением динамики мировых цен на азотные удобрения,... читать дальше
.29 сентября 2025 года 16:01
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею "Лонг в акциях ПАО "Промомед" с ожидаемой доходностью 10% к концу ноября, открытую 20 августа 2025 года, сообщается в материале аналитиков. "Следующая важная операционная отчетность, за III квартал, выйдет 18 ноября. Эмитент продолжает... читать дальше
.29 сентября 2025 года 15:30
Рубль днем в понедельник немного укрепляется в паре с юанем на остаточном спросе экспортеров под налоговые выплаты
Москва. 29 сентября. Китайский юань снижается на Московской бирже днем в понедельник, рубль укрепляется на фоне остаточного спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров. Единый день налоговых выплат в этом месяце приходится на понедельник, 29 сентября, когда в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль. читать дальше
.29 сентября 2025 года 15:29
Цена платины способна закрепиться в диапазоне $1600-1700/унц. к концу 2025г - Freedom Finance Global
Котировки платины способны закрепиться в диапазоне $1600-1700 за тройскую унцию к концу текущего года, считает аналитик инвестиционной компании Freedom Finance Global Владимир Чернов. "Рост цен на данном этапе выглядит следствием прежде всего промышленного фактора, потому что восстановление спроса... читать дальше
.29 сентября 2025 года 15:02
Участие в размещении бондов ФосАгро интересно при снижении первоначального ориентира по купону не более чем до 6,8% - инвестбанк "Синара"
Участие в размещении трехлетних облигаций "ФосАгро" серии БО-02-04 интересно при снижении первоначального ориентира по купону не более чем до 6,8%, говорится в обзоре аналитиков инвестиционного банка "Синара" Александра Афонина и Эльдара Карова. "ФосАгро" 30 сентября планирует собрать заявки - на... читать дальше
.29 сентября 2025 года 14:32
Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 6600-6700 пунктов в понедельник, баланс рисков на предстоящую сессию оценивается как нейтральный при умеренной волатильности, считает аналитик Freedom Finance Global Жанайдар Зулпайдар. По мнению эксперта, ключевым драйвером сегодняшней... читать дальше
.29 сентября 2025 года 14:05
"Финам" открыл торговую идею: "продавать акции ПАО "Группа "Ренессанс страхование" с целью 91,72 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 11,53%, стоп-приказ: 140,4 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики... читать дальше
.29 сентября 2025 года 13:34
Дивидендная доходность в 1-2% ограничивает интерес к акциям "Т-Технологий", говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимир Чернов. Акционеры "Т-Технологий" на внеочередном собрании утвердили выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2025 года в размере 35 руб. на одну... читать дальше
