Цена Brent может снизиться до $65,5-66/барр. на текущей неделе - Freedom Finance Global

Цена Brent может снизиться до $65,5-66 за баррель на текущей неделе, прогнозирует ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Мировые цены на нефть начали торговую неделю с обвала, констатирует эксперт. Цена Brent рухнула на 2,82%, до $67,27 за баррель впервые за последние 10 дней, а цена техасской WTI упала еще сильнее, на 3,18% до $63,63.

В некоторых СМИ накануне появились сообщения о том, что ОПЕК+ по итогам встречи, назначенной на конец этой недели, может принять решение об увеличении добычи с 1 ноября не менее чем на 137 тыс. баррелей в день, что и спровоцировало страхи роста профицита нефти. Еще одной возможной причиной обвала нефтяного рынка, на взгляд Мильчаковой, может быть возобновление в прошедшие выходные экспорта нефти из иракского Курдистана по нефтепроводу, соединяющему Ирак и Турцию.

"Цена Brent может еще снизиться на этой неделе до $65,5-66/барр., но, скорее всего, ниже этого уровня она не опустится, - прогнозирует аналитик инвесткомпании. - Тем более, что есть немало факторов в пользу смены профицита дефицитом, если добыча нефти и коммерческие запасы в США продолжат снижаться".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.