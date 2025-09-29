"АКБФ" понизил прогнозную цену акций ВТБ до 142,75 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную цену обыкновенных акций ПАО "Банк ВТБ" со 147,51 руб. до 142,75 руб. за бумагу, что предполагает 105%-ный потенциал роста, сообщается в материале аналитиков.

Рекомендация сохранена на уровне "покупать".

"С начала сентября бумаги ВТБ потеряли 7%, следуя за индексом Мосбиржи (-6%), - констатируют эксперты. - По итогам 8 месяцев чистая прибыль банка составила 327,6 млрд руб. (-3,2% г/г), при этом операционные доходы выросли на 6%, но август показал спад. Слабость процентных доходов по-прежнему остается главным риском, однако эффект от снижения ключевой ставки может поддержать итоговый результат - прогноз чистой прибыли за 2025 год остается на уровне 500 млрд руб. После предстоящей допэмиссии банк рассчитывает на увеличение веса в индексе Мосбиржи, что может стать драйвером для бумаг".

Эксперты "АКБФ" сохраняют прогноз чистой прибыли ВТБ по итогам 2026 года на уровне 650 млрд руб., что соответствует подтвержденным в сентябре прогнозам руководства. Оценка дивидендных выплат за 2025 год по-прежнему составляет 18,8 руб. на обыкновенную акцию.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.