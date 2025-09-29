Облигации Атомэнергопрома - интересный инструмент для долгосрочной консервативной стратегии - "Финам"

Облигации "Атомэнергопрома" сохраняют крайне привлекательную комбинацию доходности и высокой надежности и являются интересным инструментом для долгосрочной консервативной стратегии, говорится в материале аналитика инвесткомпании "Финам" Никиты Бороданова.

"В условиях явного дефицита качественных длинных облигаций на рынке обращают на себя внимание новые выпуски "Атомэнергопрома". Максимальный рейтинг на уровне Российской Федерации от АКРА и "Эксперт РА", поддержка со стороны государства и интеграция в структуру "Росатома" позволяют рассматривать облигации компании как весьма надежный инструмент для долгосрочных инвестиций на пятилетнем горизонте, - отмечает эксперт. - Существенный уровень долговой нагрузки не позволяет эмитенту приблизиться к минимальным рискам, характерным для ОФЗ, однако премия в размере около 120 б. п. к суверенной кривой вполне оправдывает подобные риски для долгосрочного инвестора".

Сравнивая с другими длинными бумагами квазисуверенного сегмента рейтинга "AAA/AA", Бороданов подчеркивает, что облигации "Атомэнергопрома" сохраняют крайне привлекательную комбинацию доходности и высокой надежности.

Из-за повышенных рисков бумаги эмитента имеют дополнительную премию, на фоне чего становятся самыми привлекательными по доходности среди длинных бумаг первого эшелона, считает аналитик.

"Облигации "Атомэнергопрома" - это интересный инструмент для долгосрочной консервативной стратегии и фиксации высоких доходностей на длительный срок", - делает вывод стратег инвесткомпании.

АО "Атомэнергопром" - крупнейший гражданский актив в составе госкорпорации "Росатом", которой принадлежит 100% компании, объединяющий все ключевые элементы ядерного топливного цикла. Компания занимает доминирующее положение не только на российском рынке, но и среди мировых лидеров атомной отрасли.

