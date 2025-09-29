Уровень курса рубля в 100 руб./$1 будет пройден ранее 2028г - "Цифра брокер"

Средний курс валютной пары доллар/рубль составит около 86 руб./$1 в 2025 году и 95 руб./$1 в 2026 году, а уровень курса национальной валюты свыше 100 руб./$1 будет пройден ранее 2028 года, считает ведущий аналитик инвестиционной компании "Цифра брокер" Наталия Пырьева.

Минэкономразвития ожидает, что доллар США достигнет отметки в 100 руб./$1 только к 2028 году, официальный прогноз стал чуть оптимистичнее, отмечает эксперт: ведомство предполагает, что рубль будет держаться крепче в ближайшие годы.

Аналитик инвесткомпании обращает внимание, что на стороне национальной валюты действительно есть ряд поддерживающих факторов, однако ослабление может произойти раньше.

"Как показывает практика, пересмотр прогнозов носит абсолютно нормальный характер в быстроменяющемся мире, поэтому в перспективе до 2028 года экономическая и геополитическая конъюнктуры могут измениться в самых разнообразных ключах, что может привести к сильно отличным курсам валюты, нежели сегодня заложено в прогнозах Минэкономразвититя, - пишет Пырьева в обзоре. - Тем не менее оценки ведомства на 2025-2026 годы выглядят реалистично и соответствуют нашим прогнозам. По нашим оценкам, средний курс рубля в 2025 году будет вблизи 86 руб./$1 и 95 руб./$1 в 2026 году, в последующих годах мы смотрим несколько более пессимистично на рубль, нежели Минэномразвития, и полагаем, что уровень свыше 100 руб./$1 будет пройден ранее 2028 года на фоне начавшегося цикла на снижение ключевой ставки ЦБ РФ, слабой динамики цен на нефть при возобновлении потребительской активности, сокращении валютных операций со стороны финансовых властей".

