Рубль днем в понедельник немного укрепляется в паре с юанем на остаточном спросе экспортеров под налоговые выплаты

Москва. 29 сентября. Китайский юань снижается на Московской бирже днем в понедельник, рубль укрепляется на фоне остаточного спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров. Единый день налоговых выплат в этом месяце приходится на понедельник, 29 сентября, когда в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,582 руб., что на 1,45 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился на 31 копейку относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 83,03 руб./$1; контракт EURRUBF снизился на 24 копейки, до 97,54 руб./EUR1.

Возможен возврат курса пары "юань-рубль" к верхней границе диапазона 11,5-12 руб./юань на текущей неделе, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ (MOEX: PSKB) Денис Попов.

"Уже со второй половины сегодняшнего дня возможно формирование тренда к возврату курса рубля в середину диапазона 11,5-12 руб./юань, который будет формироваться на фоне локального снижения предложения валюты со стороны экспортеров, при дальнейшем сезонном росте спроса импортеров, - пишет эксперт в комментарии. - К концу 4 квартала мы по-прежнему рассчитываем на достаточно плавное смещение курса рубля в район чуть выше 12 руб./юань".

Тренд на ослабление рубля, по мнению Попова, будет сдержан сохранением до конца года жесткой ДКП, ограничительным влиянием налоговых мер правительства на импортную активность, а также восстановлением предложения валюты со стороны экспортеров, после некоторого снижения в конце лета, из-за роста платежей по внешним обязательствам.

По итогам текущей недели аналитик не исключает смещения курса в верхнюю часть диапазона 11,5-12 руб./юань.

Падение цен на нефть усилилось днем в понедельник на опасениях очередного увеличения добычи странами ОПЕК+.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск снижается на 1,7%, до $68,91 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились к этому времени на 2,05%, до $64,37 за баррель.

По итогам предыдущей недели обе марки подорожали более чем на 4%, рекордными темпами с середины июля. Поддержку рынку оказали опасения относительно перебоев поставок из России и c Ближнего Востока из-за геополитической напряженности.

Тем временем страны ОПЕК+ в ноябре готовы снова увеличить добычу как минимум на 137 тыс. баррелей в сутки, пишут западные СМИ со ссылками на источники. Заседание, на котором будут обсуждаться ноябрьские квоты, состоится 5 октября.

Кроме того, давление на нефтяные котировки оказывает новость о возобновлении поставок нефти из иракского Курдистана через Турцию после более чем двухлетнего перерыва.

Курдистан будет поставлять в турецкий порт Джейхан 180-190 тыс. баррелей в сутки, заявил министр нефти Ирака Хаяйн Абдул Гани. В будущем поставки планируется довести до 230 тыс. б/с.