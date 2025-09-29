"БКС МИ" закрыл парную торговую идею "Лонг в акциях VK против МТС"

"БКС Мир инвестиций" закрыл парную торговую идею "Лонг в акциях VK/Шорт в акциях МТС", говорится в обзоре инвесткомпании. Спред по ней составил минус 5%, или минус 8% за вычетом стоимости "шорта".

Как отмечают аналитики, идея показала 10%-й спред за первую неделю с момента открытия 4 июля за счет роста котировок VK, в августе он колебался в диапазоне 2-9%, а с середины сентября ушел в минус.

"Основной катализатор по VK реализовался - 13 августа компания отчиталась о существенном улучшении рентабельности за I полугодие, а также повысила прогноз по EBITDA на год. По мессенджеру Max с июля также было несколько позитивных для настроений новостей, в том числе постановление правительства о развитии "национального мессенджера" на базе Max, а также данные об увеличении аудитории Max. В результате к середине августа акции VK прибавили в цене 23%, что на 16 процентных пунктов больше результата индекса МосБиржи. Однако из-за ухудшения настроений на рынке акций в сентябре котировки VK на закрытие идеи оказались только на 2% выше цены ее открытия", - пишут эксперты.

В то же время в сентябре акции ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) держались лучше индекса, прибавив в целом 7% за период действия идеи в отсутствие значимых новостей, что негативно сказалось на итоговом спреде.

Фундаментально аналитики сохраняют "нейтральный" долгосрочный взгляд на обе бумаги.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.