Рубль, скорее всего, до конца сентября останется в диапазонах 81-84 руб./$1, 96-99 руб./EUR1 и 11,5-11,9 руб./юань - Freedom Finance Global

Курсы валютных пар доллар/рубль, евро/рубль и юань/рубль, скорее всего, до конца текущего месяца останутся в диапазонах 81-84 руб./$1, 96-99 руб./EUR1 и 11,5-11,9 руб./юань соответственно, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Банк России объявил о продлении ограничений на перевод валюты за рубеж. На наш взгляд, в условиях действующих и ужесточающихся санкций, валютные ограничения отменены не будут, так как они необходимы для обеспечения стабильности курса рубля, особенно в условиях отмены обязательной продажи валютной выручки экспортерами. В то же время слишком крепкий рубль невыгоден экспортерам и бюджету, поэтому нельзя исключать, что валютные ограничения рано или поздно будут сняты, - пишет эксперт в комментарии. - В настоящее время доллар торгуется на внебиржевом рынке значительно выше 80 руб./$1, и это говорит о том, что такой обменный курс всех устраивает. Во время повышенного сезонного спроса сохранение валютных ограничений, чтобы избежать резких скачков курса российской валюты также выглядит не лишним. Наши ориентиры для курса доллара, евро и юаня к рублю до конца месяца: 81-84 руб./$1, 96-99 руб./EUR1 и 11,5-11,9 руб./юань соответственно".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.