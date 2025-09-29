"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "продавать" для бумаг Акрона

"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "продавать" для бумаг ПАО "Акрон" с прогнозной стоимостью на уровне 14165 рублей за штуку, сообщается в материале ведущего аналитика инвестиционной компании Василия Данилова.

Текущий год ознаменовался ускорением динамики мировых цен на азотные удобрения, стоимость которых обладает потенциалом для дальнейшего роста, все еще находясь далеко от исторических максимумов 2022 года, констатирует эксперт.

Более высокие продажи и цены реализации, а также отмена экспортных пошлин позволят "Акрону" в текущем году продемонстрировать мощный скачок ключевых финансовых результатов, что позитивно скажется на размере дивидендных выплат, отмечает Данилов.

"Согласно нашим расчетам, совокупный дивиденд за 2025 год составит 722 руб. на акцию при условии сохранения коэффициента выплат на уровне прошлого года, в 2026 году - уже 950 руб. на акцию", - пишет аналитик инвесткомпании в обзоре.

Также эмитент реализует амбициозную инвестиционную программу по наращиванию выпуска удобрений на 21,7% на горизонте пяти лет, в том числе за счет запуска в следующем году Талицкого ГОКа, указывает эксперт.

"В то же время мы отмечаем дороговизну "Акрона" по форвардному мультипликатору EV/EBITDA 2025П относительно "ФосАгро" и сектора в целом, а также скромную дивидендную доходность, приостановку программы buyback и низкую ликвидность, ограничивающую скорость фундаментальной переоценки компании, - говорится в материале Данилова. - Мы сохраняем рекомендацию "продавать" для бумаг "Акрона" и устанавливаем целевую цену на уровне 14165 руб."

