"БКС МИ" подтверждает торговую идею "Лонг в акциях Промомеда"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею "Лонг в акциях ПАО "Промомед" с ожидаемой доходностью 10% к концу ноября, открытую 20 августа 2025 года, сообщается в материале аналитиков.

"Следующая важная операционная отчетность, за III квартал, выйдет 18 ноября. Эмитент продолжает радовать высокими темпами роста выручки. Прогнозы на II полугодие также достаточно оптимистичны - компания по-прежнему ждет высокий рост за год благодаря вводу новых лекарственных препаратов", - отмечают эксперты.

