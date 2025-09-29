Цена платины способна закрепиться в диапазоне $1600-1700/унц. к концу 2025г - Freedom Finance Global

Котировки платины способны закрепиться в диапазоне $1600-1700 за тройскую унцию к концу текущего года, считает аналитик инвестиционной компании Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Рост цен на данном этапе выглядит следствием прежде всего промышленного фактора, потому что восстановление спроса в автопроме и дефицит предложения создают условия для повышения котировок быстрее золота или палладия, - пишет эксперт в комментарии. - По нашим прогнозам, при сохранении текущего баланса спроса и предложения цена платины способна удержаться выше $1500 за унцию и к концу текущего года закрепиться в диапазоне $1600-1700. Это делает металл привлекательным как для инвесторов, так и для реального сектора, где потребление будет только расширяться".

